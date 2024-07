Carla Pereira

Gosta de comemorar o seu aniversário?

Nesta fase, e sempre que possível, gosto de marcar o dia do meu aniversário com alguma experiência que o torne inesquecível. Fazer uma pequena viagem, visitar um lugar especial ou assistir a um concerto, por exemplo.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema? E lembra-se qual foi?

Não me lembro do filme, mas foi antes da pandemia de Covid-19.

Já foi ver algum concerto ou espectáculo numa sala da região?

Ainda não.

Há alguma coisa que considere que não esteja cara? Qual?

De um modo geral, acho que os preços estão todos altos.

Dos produtos que costuma comprar, qual foi o que aumentou mais?

O azeite, por exemplo.

Se voltasse a ter 15 anos, o que faria?

Acho que não faria nada diferente. Tive uma adolescência livre, alegre e descomplexada e aproveitei-a ao máximo.

Costuma arrepender-se?

Nem por isso.

Tem algum sonho que se repita regularmente?

Costumo ter sonhos variados.

Quando se confronta com uma pessoa ignorante, o que lhe apetece fazer?

Depende do tipo de ignorância. Se for por desconhecimento de algum tema e eu puder esclarecer, esclareço. Se for por casmurrice, preconceito ou mania de superioridade, opto por me afastar.

Sabe para onde levam e o que fazem ao lixo que colocam no/s contentor/es?

Dependendo do tipo de lixo, o destino é o aterro sanitário ou a reciclagem.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas, devia ser obrigatório algum exame?

Penso que não. O que é necessário é ter conhecimentos básicos das regras de trânsito, ter civismo e respeito. Mas estes dois últimos valores também se devem aplicar aos condutores e transeuntes.

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio? Tem alguma utilidade?

Dou uma vista de olhos rápida, mas não costumo utilizar.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

Colocação de mais contentores de lixo e de dispensadores com sacos para recolha de dejectos dos animais de companhia.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias? E se isso fosse possível, o que fazia nos restantes dias, passeava ou arranjava outro emprego?

Penso que não é uma possibilidade exequível para todas as áreas de negócio. Se eu usufruísse da semana de quatro dias, aproveitava para tratar de assuntos ou para passear.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Lampreia.

De quantas horas de sono precisa para acordar bem disposta?

Idealmente, sete ou oito horas.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional ou mudarmos o actual?

Não subscrevia. O hino nacional foi escrito numa determinada época num determinado contexto, a História faz parte da identidade de um povo e não se pode apagar.

Tem algum segredo guardado há muitos anos, que lhe tenham pedido para guardar?

Não.

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

Deitar-me no sofá.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Concentrar na resolução rápida do assunto.