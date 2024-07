Carlos Gonçalves

Era capaz de se tornar vegetariano?

Por questões de saúde, sim; noutro caso, dificilmente. Adoro carne e peixe, comidas tradicionais, petiscos e gastronomias de vários países. No entanto, todas as semanas faço duas ou três refeições vegetarianas e gosto. O segredo está no equilíbrio…

Num dia de sol o que não dispensa: chapéu ou óculos de sol?

Dispenso ambos. O chapéu faz-me alguma dor de cabeça, os óculos não sei onde os guardar, estou sempre a perdê-los.

Tem carro? Costuma fazer revisões periódicas com o mesmo? Se sim, o que pede sempre que seja revisto?

Sim. É fundamental para o correcto funcionamento da viatura e longevidade da mesma. Dou atenção aos aspectos básicos como níveis de óleo, água e filtros, pneus e sistema de travagem. É importante para a segurança.

Acha que o sistema de justiça funciona em Portugal?

Não, de todo. É permissivo, é moroso, é demasiado flexível, tem demasiadas excepções e muitas pessoas o contornam. É pouco justo, pouco célere e eficaz. Há uma enorme sensação de impunidade por parte dos prevaricadores e no oposto pouca confiança da maioria da população no sistema judicial.

Tem a profissão que gostaria de ter?

Sim, felizmente tenho. Vou trabalhar com motivação e entusiasmo.

Verão é tempo de festas populares. Quais as festas a que não falta?

Sem ser algo absolutamente “sagrado” ou indispensável, por vezes vou às festas em Ourém ou de freguesias circundantes, onde tenho família ou amigos. Não sendo dançarino, sou um “bom garfo” e não dispenso uma boa sardinhada!

As pessoas preocupam-se mais ou menos com a saúde? Fazem prevenção?

Não tanto como seria indicado, mas estão muitíssimo mais atentas nos últimos anos; questões como a alimentação, hidratação, exercício físico e análises regulares são muito importantes para prevenir e evitar doenças.

O que sente quando vê pessoas a pagar promessas de joelhos em Fátima?

Profundo respeito e empatia também, poderia perfeitamente ser eu. Sou um homem de Fé e respeito a Fé de cada um.

Qual a sua actividade preferida?

Ver um jogo de futebol em casa ou ao vivo.

Qual o objecto que nunca fica em casa?

Quando viajo, em Portugal ou estrangeiro, telemóvel (e carregador!!) e livros…

Sabe algum refrão de uma cantiga do Quim Barreiros? Qual?

Sei algumas cantigas dele. Não sendo um artista que esteja na minha ‘playlist’, respeito-o e nas semanas académicas de Lisboa e Coimbra não podia faltar. “Quero cheirar teu bacalhau”, “Ponho o carro, tiro o carro”, “Para ver se eu cozinho mais depressa” (Mestre de Culinária)…

Devia haver mulheres a arbitrar jogos de futebol da primeira liga?

Não digo “devia” mas sim “podia”! Se atingirem os resultados exigidos nos diferentes testes, se tiverem passado desportivo e experiência no mundo da arbitragem, por que não?

Em quantas localidades viveu até agora, desde que nasceu? Porquê? Foi bom ou mau?

Ourém desde sempre. Local onde os meus pais viviam e trabalhavam e onde actualmente vivo com a minha família e onde trabalho. Entre 2001 e 2006 vivi em Lisboa quando andava na Faculdade.

Costuma fazer exercício físico? Em casa ou no ginásio?

Sim, claro. Por questões de saúde física e mental. Não consigo passar sem exercício. É fundamental para o meu bem-estar e equilíbrio. Faço mesmo por paixão e também para equilibrar a minha vertente gastronómica. Treino pelo menos 4/5 vezes por semana: jogar futebol com os amigos ou correr 10/12 km ou em casa 20/30 minutos de musculação e alongamentos. Também pratico CrossFit 3/4 vezes por semana.

Se houver reencarnação, o quê ou quem gostaria de ser na próxima vida?

Ponto de partida: não acredito em reencarnação, vidas passadas, etc… No entanto, gostaria de voltar a ser eu mesmo, alterando uma ou outra decisão.

Quando andava na escola gostava mais de português ou de matemática?

Ambos. Sou viciado em livros e em ler, mas também gosto muito de números, contas, probabilidades, estatísticas, charadas numéricas…

Prefere praia ou campo?

Praia, sem dúvida! O campo pode ser bem calmo e relaxante, mas sou doido por praia desde criança. O mar faz-me falta.