Fernando Jorge Rodrigues

O que faz para ocupar os tempos livres?

Tenho poucos tempos livres, mas quando os tenho, aproveito para estar em casa.

Já lhe aconteceu segurar uma porta para alguém passar, por exemplo, e a pessoa passar sem olhar para si nem lhe agradecer?

Já me aconteceu. É uma questão de educação e muitos jovens de hoje estão a perder esse hábito. Geralmente digo: ‘Obrigado para si também’.

Já foi vítima de alguma burla? O que fez?

Todos nós somos vítimas de burlas, umas consentidas outras não. Quando consentidas fico-me, porque já era previsível, quanto às outras, reclamo, claro.

Quais são os principais problemas ambientais na sua área de residência e de trabalho?

Na minha zona é o lixo e a falta de civismo. As pessoas não têm cuidado com os lixos. Se os contentores estiverem cheios colocam no chão, depois vem o gato ou cão e, claro, tratam do resto. Os entulhos são outro problema, porque não há sítio próprio para os deixar, depois, quando passamos pelas estradas de terra da aldeia, as menos frequentadas, é ver os restos dos biscates. Falta de civismo.

Ir comprar roupa ou sapatos dá-lhe prazer? E gosta de fazer essas compras sozinho ou acompanhado?

Sozinho e normalmente de passagem, olho na montra, gosto e compro.

Quando tem uma dor de cabeça toma imediatamente um comprimido ou espera que ela passe?

Espero que passe, sou avesso à medicação.

Prefere campo ou praia?

Gosto dos dois ambientes, os cheiros, o ar que se respira é diferente do dia-a-dia.

Lembra-se da maior extravagância que fez na sua vida?

Foi uma garrafa de champanhe de uma marca conhecida. O momento pedia.

Os programas de culinária da televisão abrem-lhe o apetite?

E dão-lhe vontade de cozinhar?

Claro que sim, apesar de ver pouca televisão, mas quando passa uma receita onde os ingredientes existem, tento fazer. E quando há umas sobras faço uma “Calatróia”.

Os países da União Europeia querem reduzir o uso de pesticidas para metade, nos próximos 10 anos, e ter 25% das terras agrícolas sob produção biológica. O que diria aos decisores políticos se lhe perguntassem a sua opinião?

Estejam quietos.

O voto devia ser obrigatório?

Sim. Talvez se reclamasse menos porque todos eram responsáveis. Eu acho que quem não vota é cúmplice das políticas erradas.

Costuma fazer exercício físico? Em casa ou no ginásio?

Não faço, mas sei que me fazem falta umas caminhadas.

Tenta aproveitar as promoções dos supermercados ou não liga e compra o que precisa?

Aproveito se estiver a precisar dos produtos em promoção. Em geral compro mesmo o que preciso. As promoções são boas para a loja porque promovem o consumismo.

Costuma mudar regularmente de operadora de telecomunicações?

Já experimentei todas, mas vai para 20 anos que estou na mesma.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias? E se isso fosse possível, o que fazia nos restantes dias, passeava ou arranjava outro emprego?

Como é possível 4 dias, com os ordenados versus custo de vida em Portugal? Se isso acontecesse, iria procurar outro trabalho para fazer nos dias de folga.

Gostou de andar na escola? E com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Sim e das várias foi da primária que ficou o registo dos professores. Ainda hoje sei o nome deles.

A que distância de sua casa fica o seu trabalho? Tem que usar carro para lá chegar? Sem carro podia ter o mesmo emprego?

Não moro longe, até podia ir a pé, mas o carro faz parte do quotidiano. Sim podia.

É capaz de cantar um fado do princípio ao fim?

Não, nem com princípio nem no fim.

Lê as notícias em jornais ou prefere a internet?

Nem de uma forma nem de outra, na certeza, porém, que após a Covid a Internet prevaleceu.

Com que idade é que acha que se vai reformar?

Não sei. Sei é que continuo a trabalhar depois de reformado.

Já fez alguma viagem de férias a um país estrangeiro? Qual foi? Qual vai ser a próxima?

Várias e gosto. Todos os da América do Sul. A próxima será um cruzeiro pelo Mediterrâneo, é um desafio.