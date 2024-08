Milene Romão

Se voltasse a ter 15 anos, o que fazia?

Faria tudo igual ao que fiz. Não tenho por hábito olhar para trás.

A que distância de sua casa fica o seu trabalho? Tem que usar carro para lá chegar? Sem carro podia ter o mesmo emprego?

Fica a sete quilómetros e poderia ir de autocarro, apesar de não gostar de andar de transportes públicos. Mesmo quando vivi em Lisboa andava sempre de carro.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Bem, sou licenciada em Recursos Humanos, o que faz com que nos últimos anos tenha aprendido a manter a calma, uma vez que há sempre imprevistos. Mas acima de tudo acho que a palavra-chave é a maturidade.

Já teve que soprar no balão?

Sim, já soprei duas vezes e não acusou nada. Agora fica o mistério, se não tinha bebido álcool ou se sou resistente ao mesmo.

Alguma vez pediu um livro de reclamações?

Já aconteceu. Quando se tem um espaço aberto é necessário ter condições para servir os clientes e, acima de tudo, ter colaboradores que gostem do que fazem para atenderem bem.

A que petisco não resiste?

Uma bela questão! Não resisto a nenhum porque adoro comer.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Tudo o que tenha caril, não suporto sequer o cheiro.

Sabe cozinhar? Qual é a sua especialidade?

Adoro cozinhar! A mais comida requisitada é lasanha de atum, por isso vou considerar essa a minha especialidade.

Quais as datas importantes que costuma celebrar?

Aniversários de pessoas importantes, principalmente o da minha filha, e adoro o Natal. No meu aniversário gosto de tirar o dia e passear com a família num sítio que tenha praia.

Custa-lhe levantar-se de manhã para ir trabalhar?

Não. Quando se gosta do que se faz e se tem um óptimo ambiente de trabalho não custa nada.

Costuma comprar um jornal pelo que vê na primeira página?

Não, porque actualmente vejo todo o tipo de notícias no digital.

Era capaz de viver sem música?

Não. A música acompanha-me desde muito cedo, está sempre presente no meu dia a dia.

Costuma dar a vez a pessoas mais idosas na fila do supermercado?

Sim e, principalmente, quem tem bebés pequenos. Depois de ser mãe comecei a valorizar mais o que é estar numa fila com um bebé.

Costuma apostar na raspadinha? Tem sorte ao jogo?

Já fui apostadora e costumava ter sorte. Agora nos últimos anos não tenho jogado. Acho que é um sinal que tenho sorte no amor.

Que estação do ano prefere?

Sem dúvida que prefiro o Verão! Mas não precisa de chegar aos 40º como tem acontecido ultimamente.

Alguma vez deu sangue?

Não. A primeira vez que pensei fazê-lo disseram-me que não poderia porque tinha tatuagens. Agora sei que já é possível.

Conseguia viver sem telemóvel?

Respondo com outra pergunta: existe alguém neste momento que consiga viver sem telemóvel?

Costuma fazer habitualmente a separação dos lixos domésticos?

Sim. Acho importante todos contribuirmos para uma maior sustentabilidade a nível ambiental.

É adepta das redes sociais? Tem conta em alguma?

Sou adepta das redes sociais e tenho conta em várias, mas com o passar do tempo já não sou tão activa a nível de publicações.

Já visitou alguma praia fluvial da região?

Não sou adepta de praias fluviais.

Gosta mais do campo ou da cidade?

Cresci no campo mas sempre gostei mais de cidade, tanto que vivi em Lisboa. Agora voltei a viver no campo e a verdade é que já vejo as coisas de maneira diferente.

Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje?

Adorei o Dubai. Quando saímos do aeroporto e entramos na auto-estrada parece que entramos num Mundo diferente.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde? Perto de onde mora há algum hospital privado?

Neste momento até tenho dois seguros de saúde. O hospital privado que tenho mais perto é o CUF Santarém.