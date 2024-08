Bruna Travessa

Gosta de comemorar o seu aniversário?

Nem por isso.

Custa-lhe levantar de manhã para ir trabalhar?

Depende do dias, mas por norma não custa, pois gosto do que faço.

Quantos cafés bebe por dia? E porque os bebe?

Pelo menos 10, adoro café.

Alguma vez deu sangue?

Nunca dei sangue.

Costuma fazer habitualmente a separação dos lixos domésticos? Porquê? Que opinião tem sobre este assunto?

Faço algumas vezes a separação dos lixos domésticos, mas tenho noção que o deveria fazer sempre, para o bem do ambiente.

Compra raspadinhas? Tem sorte ao jogo?

De vez em quando compro raspadinhas, mas não dou muito importância a jogos da sorte. Por norma, quando jogo sai-me sempre alguma coisa, nem que seja o dinheiro da carteira.

A que petisco não resiste?

Moelas estufadas

Vale a pena ir votar?

Sim, vale a pena ir votar. Para além de ser um direito, é um dever que temos.

Para andar de bicicleta nas ruas e nas estradas devia ser obrigatório algum exame?

Acho que não, mas deveria de ser obrigatório um equipamento de protecção, nomeadamente um capacete.

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

Um bom vinho tinto.

Ainda há dinheiro para ir a um bom restaurante?

Cada vez se torna mais difícil haver dinheiro para um bom restaurante.

Gosta de conduzir? Já soprou no balão de controle da alcoolemia?

Gosto de conduzir, mas nunca soprei no balão.

Já alguma vez teve de mudar um pneu do carro?

Não. Se alguma vez acontecer certamente terei de pedir auxílio. Acho que deveria de ser algo que se deveria de aprender quando tiramos a carta de condução.

Conseguia viver sem telemóvel?

Acho sim. Não ligo muito ao telemóvel, apesar de ser útil em determinadas situações.

Que estação do ano prefere?

A minha estação do ano preferida é o Verão.

Como é que vive a época dos Santos Populares?

De forma tranquila.

Já visitou alguma praia fluvial da região?

Sim, em Alpiarça.

Gosta mais do campo ou da cidade? Porquê?

Do campo. Fui criada no campo e adoro estar ao ar livre.

Era capaz de viver sem música?

Não.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde? Perto de onde mora há algum hospital privado?

Tenho um seguro de saúde. O hospital privado mais perto de onde eu moro é em Santarém.

Qual o seu prato preferido de bacalhau?

Não gosto de bacalhau.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Controlar a respiração.

Gosta de uma boa discussão?

Não gosto de discussões.

De quantas horas de sono precisa para acordar bem disposta?

No mínimo, de oito horas.

Alguma vez pediu o livro de reclamações?

Não.

Quantos guarda-chuvas costuma perder num Inverno bastante chuvoso?

Pelo menos um.