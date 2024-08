Catarina Peraltinha

A que petisco não resiste?

Lasanha.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Grão-de-bico. Não consigo comer, nem por nada.

Sabe cozinhar? Qual é a sua especialidade?

Sei cozinhar, mas não tenho gosto nessa tarefa (cá em casa quem cozinha é o meu companheiro). Gosto mais de cozinhar bolos e sobremesas.

Qual o seu prato preferido de bacalhau?

Não como nenhum prato de bacalhau porque sou alérgica a peixe e marisco.

Costuma dar a vez a pessoas mais idosas na fila do supermercado?

Sim, a pessoas idosas, a grávidas e a pessoas com crianças de colo.

Aposta na raspadinha? Tem sorte ao jogo?

Não, nunca jogo, mas diria que tenho sorte ao jogo.

Usa agenda para planear o seu dia-a-dia?

Sim, tenho uma agenda e não prescindo dela. Quando não a tenho actualizada começo a ficar desorientada. Programo o meu dia-a-dia sempre com uma semana de antecedência para que consiga chegar a todo o lado.

Que estação do ano prefere?

Verão.

Alguma vez deu sangue?

Não, nunca doei sangue.

Conseguia viver sem telemóvel?

Penso que não, porque actualmente o telemóvel reúne um grande conjunto de funcionalidades práticas do dia-a-dia.

Faz a separação dos lixos domésticos?

Em casa valorizamos a reciclagem, tentamos separar o lixo e fazer compostagem do lixo orgânico. É uma prática que não custa nada e pode fazer diferença no cuidar do meio ambiente.

É adepta das redes sociais?

Sou adepta e acho que podem servir para divulgar muita informação para as grandes massas, que de outra forma não chegaria. Tenho Facebook e Instagram e penso que as redes sociais também podem servir para afastar ou aproximar as pessoas, conforme o uso que individualmente lhes damos.

Já visitou alguma praia fluvial da região?

Vou com frequência à praia dos Olhos d’Água.

Gosta mais do campo ou da cidade?

Pergunta difícil! Sempre gostei mais de cidade, vivi em Lisboa muitos anos e adoro lá estar. Contudo, desde que me mudei para o interior e para o campo que valorizo muito a vida aqui. Diria que actualmente gosto muito dos dois.

Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje?

Outra pergunta difícil de responder. Tenho de escolher três. Viagem à Polónia (pelos sítios incríveis e muito bonitos que visitei) e as duas viagens à Disneyland Paris que fiz com família (pela emoção que se vive nesses dias, seja com crianças ou só com adultos).

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde? Perto de onde mora há algum hospital privado?

Cá em casa todos temos seguro de saúde e usamos com muita frequência para recorrer a diferentes especialidades. Não temos nenhum hospital privado próximo, mas recorremos a clínicas e hospitais da área de Lisboa.

Alguma vez pediu o livro de reclamações?

Já pedi o livro de reclamações várias vezes e em diferentes serviços. A última vez foi num hospital privado.

Gosta de conduzir? Já alguma vez teve de soprar no balão?

Gosto de conduzir mas gosto ainda mais de ir com alguém que conduza! Nunca soprei no balão.

Quais as datas importantes que costuma celebrar?

Aniversários da minha família, Natal e 25 de Abril. E no meu aniversário sempre gostei de fazer uma festa e estar com os amigos e família.

Se voltasse a ter 15 anos, o que fazia?

Aproveitava para ler mais livros e tentava convencer a família a fazer mais férias para conhecer o nosso país.

Custa levantar-se de manhã para ir trabalhar?

Sim, bastante. Nunca gostei de trabalhar de manhã, sou uma pessoa muito mais produtiva ao final da tarde e noite.

A que distância de sua casa fica o seu trabalho? Tem que usar carro para lá chegar? Sem carro podia ter o mesmo emprego?

Fica a uma distância de alguns metros porque trabalho em casa.

Sem carro poderia ter o mesmo emprego, mas seria muito mais complicado fazer o meu dia-a-dia em família.

Costuma comprar um jornal pelo que vê na primeira página?

Confesso que a primeira página chama sempre a minha atenção e faz-me decidir se quero comprar e ler ou não.

Era capaz de viver sem música?

Não era e tenho a certeza que seria muito menos feliz. Gosto muito de ouvir música e andar de carro sem ter o rádio ligado nem é uma opção.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Tentar ser racional, arranjar soluções rápidas e garantir um plano B ou C.

Alguma vez teve de mudar um pneu do carro?

Já tive muitas situações em que precisei de mudar mas nunca estava sozinha e nunca fui mesmo eu a mudá-lo.