Inês Fortuna

Era capaz de se tornar vegetariana?

Gosto de comer um pouco de tudo, não sou uma pessoa esquisita e por essa razão não era capaz de me tornar vegetariana e abdicar dos outros tipos de comida.

Num dia de sol o que não dispensa: chapéu ou óculos de sol?

Desde criança que não gosto muito de usar chapéu. Adoro óculos de sol, e por isso num dia de sol e às vezes até nos dias mais cinzentos não abdico dos meus óculos de sol.

Já aderiu à tendência de correr/caminhar pelas ruas?

Em 2019 fiz o percurso Covilhã-Fátima a pé. Foi uma das melhores experiências que tive até agora, mas mesmo assim não me despertou o interesse por fazer caminhadas ou correr.

O que sente quando vê pessoas a pagar promessas de joelhos em Fátima?

Penso sempre que cada um expressa a sua fé como deseja.

Acha que o sistema de justiça funciona em Portugal?

Sempre fui da opinião de que não era feita a devida justiça em certos casos.

É adepta das redes sociais? Tem conta em alguma?

Nos dias de hoje é muito difícil a uma pessoa da minha geração ou a qualquer pessoa, não ter conta numa rede social. Eu tenho conta em quase todas, mas sempre fui muito discreta. As redes sociais têm as suas vantagens como a divulgação de conteúdos interessantes, informar as pessoas, etc. No entanto também têm as suas desvantagens, existe muita gente a divulgar uma vida irreal e muitas pessoas sofrem com a ansiedade e ambição de quererem ter o que vêem nas redes sociais por pensarem que é essa a realidade, no entanto, muitas das vezes não é.

Tem a profissão que gostaria de ter?

Até ao meu 12º ano nunca soube qual a profissão que deveria escolher. Cresci a ouvir a minha mãe falar de Optometria e por isso decidi fazer o mesmo caminho que ela. Até agora estou a adorar ser Optometrista e espero tornar-me tão boa profissional como é a minha mãe.

Verão é tempo de festas populares. Quais as festas a que não falta?

Adoro festas populares e o convívio que elas proporcionam. Cresci a ir todos os verões para a aldeia natal da minha avó materna e por isso ir à festa da aldeia era obrigatório! Nos dias de hoje tento sempre ir a essa festa ou a qualquer outra do mesmo género.

Quem lhe contava histórias quando era criança?

Os avós são sempre os melhores contadores de histórias. Ainda hoje adoro ouvir as mesmas histórias vezes sem conta. Aprendo muito com eles.

Fazem falta mais mulheres na política?

Não diria que fariam falta mais mulheres na politica, mas sim que deviam ser mais valorizadas, não só na política mas também nas outras áreas.

O que significa a expressão “gozar a vida”?

Significa aproveitar a vida da melhor maneira, ter muita calma e paciência e viver ao máximo todos os momentos. Para mim essa expressão é muito familiar, sempre me disseram para o fazer e acho que estou a conseguir.

Quais são os principais problemas na sua área/zona de trabalho? Como acha que podiam ser resolvidos?

Na minha opinião, deviam ser criados mais laços entre as profissões desta área que por sua vez se complementam.

Qual a sua actividade preferida?

Adoro estar com a minha família e com os meus amigos. Gosto muito de aproveitar bons momentos com as pessoas de que mais gosto. Um dia bem passado é um dia com as pessoas que me fazem feliz.

Gostaria de viver numa cidade sem semáforos nem sinais de trânsito?

Sou muito impaciente no trânsito. Acho que não iria gostar muito pois ia ser ainda mais confuso do que é.

Em quantas localidades viveu até agora, desde que nasceu?

Vivo, desde que nasci, na minha querida cidade Covilhã. No ano passado recebi um convite de umas pessoas que me são muito queridas para iniciar o meu percurso profissional e mudei-me para Santarém. Gosto muito de viver aqui, mas tenho sempre a minha cidade no coração.

Costuma fazer exercício físico? Em casa ou no ginásio?

Comecei há pouco tempo a fazer exercício físico num ginásio. Sentia que me estava a faltar qualquer coisa e realmente faz muito bem ao corpo e à mente.

Se houver reencarnação, o quê ou quem gostaria de ser na próxima vida?

Gostava de ser uma tartaruga. Levam tudo nas calmas, são muito pacientes e têm um tempo de vida muito prolongado.

Prefere praia ou campo?

Gosto muito dos dois. Embora tenha crescido numa cidade, estive sempre ligada ao campo. Por outro lado, sempre gostei muito de ir à praia passar uns dias. Se tivesse de escolher não conseguia porque adoro praia e adoro campo.