Carla Ferreira

Se voltasse a ter 15 anos, o que faria?

Voltava a frequentar o campo de férias de Verão com as minhas amigas, que era muito divertido e marcante.

Custa-lhe levantar-se de manhã para ir trabalhar?

Não me custa levantar porque gosto de acordar cedo e levanto-me sempre cheia de energia.

A que distância de sua casa fica o seu trabalho? Tem que usar carro para lá chegar? Sem carro podia ter o mesmo emprego?

Fica a sete quilómetros e normalmente vou de carro, embora consiga ir de transportes públicos.

Gosta de conduzir? Já soprou no balão?

Adoro conduzir. Apenas soprei no balão uma vez e deu 0.0.

Quais as datas importantes que costuma celebrar?

Os aniversários dos meus familiares, Natal e Páscoa.

E o seu aniversário?

Adoro fazer anos, mas tenho comemorado muito pouco.

Costuma comprar um jornal pelo que vê na primeira página?

Não, compro os jornais pela sua credibilidade.

Era capaz de viver sem música?

Não, adoro música. Toquei durante 25 anos na banda da Sociedade de Instrução Coruchense em Coruche. Durante o dia, adoro ouvir música.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Respirar fundo e focar-me em resolver o imprevisto.

Alguma vez pediu um livro de reclamações?

Por enquanto não.

Alguma vez teve de mudar um pneu?

Ainda não aconteceu, o meu marido ou o meu irmão têm-me salvo.

A que petisco não resiste?

O petisco a que não resisto é amêijoas à Bulhão Pato.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Não sou capaz de comer enguias.

Sabe cozinhar? Qual é a sua especialidade?

Embora não goste muito de cozinhar, faço as refeições diariamente. A minha especialidade é o bacalhau à Brás.

É o seu prato preferido?

Adoro bacalhau e adoro bacalhau à Brás, mas nada como um bom bitoque.

Costuma dar a vez a pessoas mais idosas na fila do supermercado?

Sim, sempre que se justifica.

Costuma apostar na raspadinha? Tem sorte ao jogo?

Muito raramente aposto na raspadinha, porque não tenho muita sorte ao jogo.

Usa agenda para planear o seu dia-a-dia?

A agenda é fundamental para ajudar na planificação do dia-a-dia, porque sem ela iria esquecer-me dos compromissos diários. Lá anoto tudo o que tenho a fazer diariamente.

Que estação do ano prefere?

A primavera! O tempo já está agradável. Não está frio nem calor em excesso.

Nos dias frios gosta de estar à lareira?

Não sou adepta da lareira, nem tenho lareira em casa.

Alguma vez deu sangue?

Nunca dei sangue, mas admiro e valorizo muito quem o faz.

Conseguia viver sem telemóvel? Porquê?

Conseguia, aliás, quando era criança e adolescente não tínhamos e éramos igualmente felizes.

Costuma fazer habitualmente a separação dos lixos domésticos?

Sim, faço sempre diariamente. Com pequenas atitudes realizadas diariamente podemos fazer a diferença na preservação ambiental e dar o exemplo aos nossos filhos.

É adepta das redes sociais? Tem conta em alguma?

Sim, tenho Facebook e Instagram. Acho que as redes sociais podem aproximar as pessoas. Hoje em dia através das redes sociais podemos encontrar/rever alguém que não vemos à muitos anos, saber dessas pessoas, etc.

Já visitou alguma praia fluvial da região?

Sim, a praia fluvial de Coruche.

Gosta mais do campo ou da cidade? Porquê?

Embora viva no campo e goste bastante, por vezes também sinto falta da agitação da cidade.

Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje?

Foi uma viagem em trabalho à Colômbia, pois tive contacto com um mundo diferente e isso permitiu-me valorizar mais o nosso país.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde? Perto de onde mora há algum hospital privado?

Em casa todos temos seguro de saúde. O Hospital privado mais próximo é em Santarém, mas costumo recorrer ao Hospital da Luz em Lisboa.