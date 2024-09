Gabriel Alves

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Queijo! Eu faço parte daquele grupo de pessoas que adora queijo em pizzas e afins mas que detesta a sua versão ao natural.

Qual o objecto que nunca fica em casa?

O telemóvel. Nos dias de hoje é importante estarmos sempre contactáveis. Também nunca devem ficar em casa os óculos de sol. Temos de proteger a nossa visão.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional ou mudarmos o actual? E o que devia ser mudado?

Nunca pensei muito no assunto. Pessoalmente, não olho tanto à letra do hino, mas mais ao sentimento de união e patriotismo quando este é cantado.

Tem algum segredo que lhe tenham pedido para guardar?

Nunca me pediram tal coisa.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema? E lembra-se qual foi?

Não tenho tido oportunidade de ir muitas vezes. O último filme que vi foi o Deadpool & Wolverine.

Já foi ver algum concerto ou espectáculo a uma sala da região?

Até agora fui ver actuações dos meus filhos, mas apenas relacionadas com actividades escolares.

Há alguma coisa que não seja cara? Qual? Dos produtos que costuma comprar qual foi o que aumentou mais?

Existem alguns produtos de marcas próprias que não são caros e que têm qualidade. O produto que consumo regularmente e que sinto que aumentou mais foi o azeite.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Aprendia a tocar um instrumento musical. É algo que ainda penso fazer um dia. Preferencialmente, queria aprender a tocar guitarra eléctrica.

Costuma arrepender-se? Qual é o seu maior arrependimento?

Sinceramente, não. Existiu um concerto dos Green Day no antigo Optimus Alive que gostava muito de ter ido. Na altura não fui pelo valor do bilhete, mas pelo que li foi algo memorável.

Alguma vez pensou fazer uma operação plástica? Porquê?

Operação plástica não, já retirei alguns sinais, mas apenas isso.

Gosta de touradas?

Sou ribatejano, mas não gosto de touradas.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas, devia ser obrigatório algum exame?

Exame obrigatório talvez não, mas penso que deveria existir algum tipo de formação teórica e prática sobre esse tema. Não sei se seria possível incluir, por exemplo, nalguma disciplina do ensino básico.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

Penso que um dos maiores problemas aqui na zona é a falta de opções para compra ou arrendamento de habitação. Felizmente nos últimos tempos tenho assistido a várias obras em andamento e por isso acredito que essa questão possa melhorar com o tempo.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias?

Dependendo da actividade e dos moldes em que seria viável, tanto para trabalhadores como para as empresas, pode eventualmente ser útil e trazer melhoria na qualidade de vida e na produtividade. Ainda assim penso que deveria ser uma opção facultativa. No meu caso aproveitava os restantes dias para passar tempo em família e para desporto/lazer.

A Inteligência Artificial tem vindo cada vez mais a ser usada e recentemente até surgiram aplicações que podem ser usadas para escrever textos para jornais e trabalhos escolares. Tem alguma opinião sobre o assunto?

Sinceramente não sou muito apologista da ideia de usar inteligência artificial, acredito que possa ter utilidade nalgumas áreas. Creio que é uma tecnologia que deve ser muito bem gerida pois pode trazer algumas complicações na sociedade num futuro próximo.

Qual é o acontecimento mais importante na sua zona? Porquê?

Talvez o festival da Sopa da Pedra, por trazer muita gente à nossa zona e pela altura em que acontece. A gastronomia da região é excepcional e quem vem, normalmente, fica muito satisfeito.

Costuma praticar exercício físico? Em casa ou no ginásio?

Estava habituado a praticar exercício físico em ginásio, mas aquele que eu frequentava fechou e neste momento tenho feito apenas em casa.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Nos momentos de imprevisto penso que é necessário olhar para a situação por vários ângulos e não apenas pelo mais óbvio. Isso ajuda a entender melhor os motivos e a encontrar mais rapidamente as melhores soluções para o imprevisto.