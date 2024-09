Mónica Lopes

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Não sou capaz de comer quiabos.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional ou mudarmos o actual? E o que devia ser mudado?

Sim. A letra do nosso hino nacional “A Portuguesa” não parece adequada à cultura actual. Vivemos tempos de mudança, seria um desafio abordar este tema e actualizar a letra.

Alguma vez pediu um livro de reclamações? Qual o motivo?

Sim, mas só após várias tentativas de contacto com a entidade prestadora do serviço: quando algo não corre bem, e não obtendo resposta após várias tentativas de contacto com a entidade prestadora do serviço ao solicitado, utilizo a via do Livro de reclamações, uma vez que é a forma de obter uma resposta ao pedido.

Tem algum segredo guardado há muitos anos que lhe tenham pedido para guardar?

Não podemos negar. Todos nós temos um ou vários segredos pedidos para guardar.

Já foi ver algum concerto ou espectáculo a uma sala da região? Qual?

O Convento de São Francisco e o Teatro Sá da Bandeira costumam apresentar uma boa oferta cultural.

Há alguma coisa que não seja cara? Qual? Dos produtos que costuma comprar qual foi o que aumentou mais?

Na actualidade está tudo muito dispendioso. Sendo que está tudo caro, dos produtos que costumo comprar os que aumentaram mais foram a fruta e legumes.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Se pudesse voltar atrás no tempo, aos 15 anos fazia a mesma coisa.

Costuma arrepender-se? Qual é o seu maior arrependimento?

Não costumo arrepender-me, acredito que o maior arrependimento que se pode ter é o de não fazer.

Tem algum sonho que se repita regularmente? Qual é?

Nós sonhamos todas as noites e nem sempre nos lembramos do que sonhamos. A dormir não tenho um sonho que se repita regularmente, mas “sonhar acordada” todos sonhamos e por norma é um sonho que se repete com frequência.

Alguma vez pensou fazer uma operação plástica? Porquê?

A operação plástica é tão necessária como qualquer outra intervenção cirúrgica. Na minha opinião é um procedimento benéfico e saudável.

Gosta de touradas?

Em termos culturais as touradas são vistas como uma tradição cultural mas não gosto deste tipo de espectáculo.

Os políticos são todos corruptos?

O facto de existirem políticos corruptos não faz com que todos os políticos o sejam.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

Na zona onde resido há um problema que devia ser resolvido, que é o da falta de manutenção/higiene do arruamento. Na zona dos caixotes do lixo, verifica-se acumulação de resíduos nos contentores e ecoponto. A higiene é deficitária.

O que pensa da possibilidade da semana de trabalho ser de quatro dias?

A grande vantagem da possibilidade de uma semana de trabalho ser de quatro dias significa que vamos produzir mais em termos efectivos: beneficiaríamos de uma redução horária e de um tempo livre extra, permitiria uma melhor conciliação da vida pessoal com a vida profissional.

A Inteligência Artificial tem vindo cada vez mais a ser usada e recentemente até surgiram aplicações que podem ser usadas para escrever textos e trabalhos escolares. Tem alguma opinião sobre o assunto?

A inteligência artificial tem vantagens e desvantagens. Devemo-nos focar nas vantagens da mesma, como por exemplo ajudar-nos a organizar rotinas diárias e a resolver problemas complexos de maneira mais eficiente.

Gostou de andar na escola? E com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Frequentar a escola faz parte do nosso desenvolvimento e, sim, adorei este percurso desde o infantário ao ensino superior. E em todas as etapas cruzei-me com professores brilhantes que me ajudaram a construir como pessoa e como profissional.

Qual é o acontecimento mais importante na sua zona? Porquê?

Temos vários acontecimentos importantes de tradição e cultura em Santarém: as Festas de São José, a Feira Nacional da Agricultura e a Feira da Gastronomia.

Costuma praticar exercício físico? Em casa ou no ginásio?

Actualmente não pratico exercício físico com a regularidade que gostaria. Para praticar exercício faço-o em ginásio.

Alguma vez frequentou uma praia de nudismo?

Nunca frequentei uma praia de nudistas.