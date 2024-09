Luísa Claro

Alguma vez teve que mandar arranjar alguma coisa que estava no prazo de garantia? O que foi? Correu bem?

Sim. Foi um computador. Não correu muito bem, demoram muito a identificar o problema e só após muita insistência da minha parte substituíram o computador por um novo.

Era capaz de matar uma galinha um coelho, ou outro animal para cozinhar? E era capaz de se tornar vegetariano/a? Porquê?

Sim, seria capaz de me tornar vegetariana, embora saiba que teria alguma dificuldade em cortar completamente com os produtos de origem animal.

A ignorância. Quando se confronta com uma pessoa ignorante que o que lhe apetece fazer?

Tenho alguma dificuldade em conviver com pessoas ignorantes, pois elas não conseguem ter uma conversa sem serem impulsivas e desagradáveis.

Quantos espelhos tem em casa? E usa-os muitas vezes?

Tenho 8 espelhos espalhados pelas várias divisões da casa. Três dos espelhos uso regularmente.

Há alguma coisa que não seja cara? Qual? Dos produtos que costuma comprar qual foi o que aumentou mais?

Tudo está caro. Não posso precisar, pois de uma maneira geral tudo aumentou consideravelmente.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Faria tudo o que fiz quando tinha essa idade, mas aproveitava para me divertir ainda mais.

Costuma arrepender-se? Qual é o seu maior arrependimento?

Algumas vezes. Foi não ter aceite há alguns anos uma excelente proposta de emprego.

Tem algum sonho que se repita regularmente? Qual é?

Não. Geralmente os meus sonhos não se repetem.

Se os padres pudessem casar a Igreja Católica beneficiava com isso? Porquê?

Penso que seria bom casarem, beneficiava tanto a igreja como os padres. Não vejo a castidade como uma ordem divina, mas sim como uma exigência da igreja trazendo consequências devastadoras como tem sido referido em muitos testemunhos.

O boxe é um desporto?

Considero que seja um desporto de combate.

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio? Tem alguma utilidade?

Não. Não me parece ter grande utilidade.

Sabe para onde levam e o que fazem ao lixo que coloca no contentor/es?

Sim, vai para o aterro sanitário.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas, devia ser obrigatório algum exame?

Ter alguma formação seria benéfico, pois verificamos nas estradas algumas infrações que poderia ser evitadas.

Se estiverem duas pessoas do mesmo sexo a namorar num local público perto de si, isso incomoda-o/a? Porquê?

Não. A sociedade tem evoluído consideravelmente nesse sentido, confesso que há alguns anos me sentiria um pouco incomodada, actualmente não.

Os políticos são todos corruptos?

De uma maneira geral, sim.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde? Porquê? E perto de onde mora há algum hospital privado?

Sim. O serviço público não nos deixa muito confortáveis em termos de saúde. Temos hospital privado.

A guerra na Ucrânia causa-lhe alguma preocupação, ou vive o seu dia-a-dia sem se preocupar muito com isso?

A guerra é uma preocupação de todos, mas vivo o meu dia-a-dia sem me prender com essa preocupação.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

A falta de infraestruturas rodoviárias (via rápida ou estrada alternativa) de acesso à nossa vila é um problema que me preocupa e que já deveria ter sido solucionado.

Algum vez comprou um desumidificador? Porquê?

Sim. No Inverno uso com regularidade para evitar humidade no interior da habitação.

Costuma mudar regularmente de operadora de telecomunicações? Porquê?

Não. Quando estou a terminar o contrato de fidelização contacto várias operadoras, mas a que tenho acaba por fazer as melhores condições.

Gostou de andar na escola? E com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Gostei. Penso que os professores se empenham da melhor forma que sabem e podem para exercer a sua profissão e proporcionar a melhor aprendizagem possível aos seus alunos. Ainda hoje cumprimento os meus professores com algum carinho.

Teve que recorrer recentemente a um serviço público (Renovar carta ou cartão do cidadão, ir a uma consulta médica, etc...) como correu?

São serviços em que temos que ir com disponibilidade, pois demoramos sempre algum tempo a resolver o assunto.