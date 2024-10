Graça Silva

Custa-lhe levantar-se de manhã para ir trabalhar?

Quando era mais nova custava, mas agora gosto muito de me levantar cedo e até faço bastantes tarefas domésticas antes de ir trabalhar. O nascer do sol e o ar da manhã são magníficos!

Quantos cafés bebe por dia? E porque os bebe?

Bebo 3 a 4 cafés por dia. Gosto imenso de café e quando não bebo sinto muito a sua falta.

Gosta de comemorar o seu aniversário?

Sim gosto muito de comemorar e agradecer por mais um ano de vida! E nos últimos anos tiro sempre o dia para mim, para desfrutar em pleno.

Alguma vez deu sangue?

Já o recebi por duas vezes, mas nunca doei. Achava que quem leva transfusões de sangue não podia ser dador.

Costuma fazer habitualmente a separação dos lixos domésticos?

Sim, sempre. Para além de facilitar a vida a quem trabalha com a selecção dos lixos, estamos a contribuir para a redução da contaminação do planeta.

Costuma apostar na raspadinha? Tem sorte ao jogo?

Não jogo. Não tenho sorte ao jogo!

A que petisco não resiste?

A queijo e um bom vinho.

Vale a pena ir votar?

Votar é um dever cívico e é muito importante ter voz activa nas decisões que afectam o nosso país.

Para andar de bicicleta nas ruas e nas estradas devia ser obrigatório algum exame?

Acho que não. Mas é importante que as pessoas conheçam as regras de trânsito para não criarem riscos desnecessários.

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

Sentar-me a ver televisão.

Ainda há dinheiro para ir a um bom restaurante?

Nos dias de hoje, ir a um bom restaurante não é para todos.

Gosta de conduzir? Já soprou no balão?

Sim, gosto de conduzir e nunca soprei o balão, sempre fui muito responsável e sensata.

Já alguma vez teve de mudar um pneu do carro?

Não foi preciso. Quando parei para vestir o colete e preparava-me para a operação, tive logo ajuda para o trocar. E agora já não é preciso trocar o pneu pois os carros já vêm com o kit de reparação, o que torna tudo mais fácil.

Conseguia viver sem telemóvel?

Sim, conseguia viver sem telemóvel. Não iria ser fácil, pois estamos demasiado habituados a ele, mas conseguiria.

Que estação do ano prefere?

Primavera.

Gosta mais do campo ou da cidade?

Sem dúvida que gosto mais do campo e da natureza, não fosse eu escuteira. Adoro a paz e a tranquilidade que o campo oferece.

Já visitou alguma praia fluvial da região?

Sim, ainda na semana passada tive oportunidade de visitar a praia dos Olhos D’Água, em Alcanena.

Era capaz de viver sem música?

Não era de todo capaz de viver sem música, pois ela faz parte da minha vida desde sempre, até mesmo em alturas muitos tristes e difíceis, porque a música ajuda-me imenso.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde? Perto de onde mora há algum hospital privado?

Tenho seguro de saúde para mim e para a minha família, ao qual recorro bastante, pois da maneira que está a saúde em Portugal se não o tivesse era muito complicado. O hospital mais perto que tenho fica a 16 quilómetros, o que é relativamente perto.

Qual o seu prato preferido de bacalhau?

Gosto de todos os pratos de bacalhau, mas o que mais gosto é com natas.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

O meu truque é respirar fundo e pedir ajuda a Deus, pois sou uma pessoa com muita fé.

Gosta de uma boa discussão?

Não gosto de discussões, sou adepta da paz. No entanto reconheço que há assuntos que necessitam de ser discutidos.

De quantas horas de sono precisa para acordar bem disposta?

Preciso de pelo menos de 7 a 8 horas de sono para andar bem disposta, nem mais, nem menos.

Alguma vez pediu o livro de reclamações?

Não, nunca pedi o livro de reclamações.

Quantos guarda-chuvas costuma perder num inverno bastante chuvoso?

Nenhum, pois uso pouco o chapéu de chuva. Tenho a sorte de estacionar junto à porta do trabalho e quando chego a casa vou directamente para a garagem.