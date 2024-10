Célia Jesus

Gostou de andar na escola? E com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Gostei de andar na escola e os meus professores tiveram um papel essencial no meu percurso escolar porque, na sua maioria, cativavam sempre a minha curiosidade, tornando a aprendizagem mais interessante. Deixaram boas recordações.

A que distância de sua casa fica o seu trabalho? Tem que usar carro para lá chegar?

A minha casa fica a 500 metros do trabalho. Vou de carro no Inverno e, no tempo mais ameno, vou a pé.

Gostava de participar num programa tipo Casa dos Segredos ou Quero namorar com um agricultor/agricultora, por exemplo? Porquê? E já se inscreveu em algum?

Não gostava de participar e nunca me inscrevi porque não gosto de expor a minha vida.

O que lhe provoca um sono irresistível?

Uma sensação de cansaço extremo em que é impossível manter-me acordada ou uma situação de stress.

Quantos cafés bebe por dia? E porque os bebe?

Bebo três cafés por dia, porque necessito de cafeína.

Costuma praticar exercício físico? Em casa ou no ginásio?

Não pratico exercício físico.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Respiro fundo, espero até me sentir mais calma e falo pausadamente.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema? E lembra-se qual foi?

Sim, lembro-me do filme, foi há pouco tempo. Foi do César Mourão - “Podia ter Esperado por Agosto”.

Já foi ver algum concerto ou espectáculo a uma sala da região?

Sim, no Ateneu Artístico Vilafranquense. Vi a Dulce Pontes.

Há alguma coisa que não seja cara? Dos produtos que costuma comprar qual foi o que aumentou mais?

Não há nada que não esteja mais caro. O azeite e o óleo estão a preços altíssimos.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

A mesma vida que tive, de estudar e divertir-me com os amigos.

Costuma arrepender-se?

Até hoje, nunca me arrependi do que fiz.

Se os padres pudessem casar a Igreja Católica beneficiava com isso?

Sim, claro. E, se calhar existia menos pedofilia.

O boxe é um desporto?

Para mim o boxe não é um desporto. Acho-o uma actividade muito agressiva e dolorosa.

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio? Tem alguma utilidade?

Não, para mim não.

Sabe para onde levam e o que fazem ao lixo que coloca nos contentores?

Vai para um aterro sanitário.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas, devia ser obrigatório algum exame?

Talvez ter umas lições do código da estrada.

Se estiverem duas pessoas do mesmo sexo a namorar num local público, perto de si, isso incomoda-a?

Não me incomoda nada, porque respeito e aceito a diversidade sexual de cada um.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

A colocação de barreiras sonoras para atenuar o ruído da A1, assim como a colocação de uma lha ecológica.

Costuma mudar regularmente de operadora de telecomunicações?

Não, nunca mudei.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias? E se isso fosse possível, o que fazia nos restantes dias, passeava ou arranjava outro emprego?

Seria uma óptima medida. Aproveitava para passear ou descansar, se possível, porque uma mulher tem sempre trabalho na sua casa e muitos afazeres.

Teve que recorrer recentemente a um serviço público (Renovar carta ou cartão do cidadão, ir a uma consulta médica, etc...) Como correu?

Fui a uma consulta correu bem, sem qualquer constrangimento.

Alguma vez frequentou uma praia de nudismo?

Não, nunca.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Nunca comeria cobra, rato ou bicho semelhante.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional ou mudarmos o actual? E o que devia ser mudado?

Não subscrevia uma proposta desse tipo porque gosto do hino actual. Nada deveria ser mudado.

Quais as datas importantes que costuma celebrar?

Celebro o Natal e os aniversários.

Alguma vez pediu um livro de reclamações? Qual o motivo?

Nunca pedi um livro de reclamações.

Tem algum segredo guardado há muitos anos, que lhe tenham pedido para guardar?

Sim, tenho.

Vale a pena ir votar?

Claro que sim.

Qual o seu prato preferido?

O meu prato preferido é caldeirada.