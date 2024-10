Josué Francisco

Sabe quantos anos de garantia obrigatória têm as coisas que compramos novas? E qual o prazo de garantia para as usadas?

Não sei porque nunca precisei de usar a garantia de nada.

Era capaz de matar uma galinha um coelho, ou outro animal para cozinhar? E era capaz de se tornar vegetariano/a? Porquê?

Não era capaz de matar um animal para comer por não ter coragem para isso. E tornar-me vegetariano acho que não iria conseguir, porque gosto muito de carne.

Quando se confronta com uma pessoa ignorante que o que lhe apetece fazer?

Ignorá-la. Não tenho paciência para aturar ignorantes.

Quantos espelhos tem em casa? E usa-os muitas vezes?

Tenho dois espelhos, um no quarto e outro na casa de banho, que uso todos os dias.

Gostava de participar num programa tipo Casa dos Segredos ou Quero namorar com um agricultor/agricultora, por exemplo?

Gostava de participar, mas nunca me inscrevi. Podia ser que encontrasse uma companheira, porque vivo sozinho.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema? E lembra-se qual foi?

Nunca fui ao cinema.

Já foi ver algum concerto ou espectáculo a uma sala da região?

Nunca fui ver nenhum concerto, mas gosto de ver touradas.

Há alguma coisa que não seja cara? Qual? Dos produtos que costuma comprar qual foi o que aumentou mais?

Hoje em dia é tudo caro. O produto que mais aumentou foi o azeite.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Se voltasse a ter quinze anos continuava a ajudar o próximo pois sempre fiz o bem.

Costuma arrepender-se? Qual é o seu maior arrependimento?

Nunca fiz mal a ninguém para me arrepender.

Tem algum sonho que se repita regularmente? Qual é?

Não gostava de “partir” sem ver os meus filhos. Já não os vejo há 45 anos.

Se os padres pudessem casar a Igreja Católica beneficiava com isso?

Talvez fosse bom os padres casarem, são pessoas como as outras. Talvez não houvesse tanta pedofilia.

O boxe é um desporto?

Sim, mas não gosto desse desporto.

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio? Tem alguma utilidade?

Costumo ler e aproveitar as promoções.

Sabe para onde levam e o que fazem ao lixo que coloca no contentor/es?

Ao certo não sei mas penso que vai para a ETAR.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas devia ser obrigatório algum exame?

Acho que deviam saber algumas regras. As trotinetas são um perigo, tanto para os automobilistas como para os próprios peões.

Se estiverem duas pessoas do mesmo sexo a namorar num local público perto de si, isso incomoda-o?

Não, mas saio de lá para os deixar à vontade.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde?

Tenho seguro de saúde para qualquer eventualidade. O hospital privado mais próximo é em Santarém.

A guerra na Ucrânia causa-lhe alguma preocupação ou vive o seu dia a dia sem se preocupar muito com isso?

Toda a gente está preocupada com a guerra, a todos os níveis, para além do sofrimento e perdas que isso implica. Estive na guerra de Moçambique de 1973 a 1975.

O que pensa da possibilidade da semana de trabalho ser de quatro dias? E se isso fosse possível, o que fazia nos restantes dias, passeava ou arranjava outro emprego?

Seria bom. Se tivesse possibilidades passeava, senão arranjava outro emprego.

Gostou de andar na escola? E com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Gostei de andar na escola e gostava dos professores, mas só fiz a quarta classe. Não fui estudar mais porque como o meu pai não permitiu que a minha irmã, dois anos mais velha, por ser menina, fosse estudar. Então eu também não quis ir. Comecei a trabalhar aos 13 anos de idade.

A que distância de sua casa fica o seu trabalho? Tem que usar carro para lá chegar?

Já estou aposentado mas fui carteiro em Santarém durante 30 anos e tinha carro para ir para o emprego.

Teve que recorrer recentemente a um serviço público (Renovar carta ou cartão do cidadão, ir a uma consulta médica, etc...) como correu?

Sempre que precisei nunca tive problemas. Correu sempre tudo bem.