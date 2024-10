João Pedro Santos

Se pudesse ter um super poder qual escolheria?

O poder da cura tanto físico como emocional. Assim poderia ajudar a eliminar as doenças e feridas, bem como aliviar o sofrimento da população mundial.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

Bondade - pois revela um ser generoso; Verdade - demonstra integridade e coragem de um ser autêntico; Honestidade - constrói-se confiança e mantém as relações transparentes e genuínas.

Já foi vítima de alguma burla?

Felizmente não.

Se lhe saísse o Euromilhões qual era a primeira coisa que fazia?

Realizava alguns sonhos em viagens e a seguir criava projectos de impacto social, como fundações para ajudar pessoas em necessidade, promovia o desporto de tiro com arco, bem como locais de recolha de animais abandonados.

Vale a pena ir votar?

Sim. Por ser um dever cívico e ser a única forma em democracia de nos representar.

Que estação do ano prefere?

Sou apaixonado pela vida. Logo todas as estações me agradam.

Qual o objecto que nunca fica em casa?

As chaves.

Gosta de cozinhar? Qual o seu prato preferido?

Adoro cozinhar e adoro bolonhesa ou um prato de bacalhau.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde? Porquê? E perto de onde mora há algum hospital privado?

Ainda tenho uma boa assistência na saúde. Por isso não penso num seguro de saúde.

A guerra na Ucrânia causa-lhe alguma preocupação, ou vive o seu dia a dia sem se preocupar muito com isso?

É óbvio que me afecta, mas tento não ligar muito...

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

A requalificação da zona histórica da cidade.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias? E se isso fosse possível, o que fazia nos restantes dias, passeava ou arranjava outro emprego?

Estou aposentado.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Alimentos que colocassem a minha vida em risco. Fugu (espécie de peixe) ou cogumelos no campo.

Conseguia viver sem telemóvel?

Absolutamente. Não dependo dele para viver.

Se pudesse encarnar uma personagem por um dia, qual escolheria?

Super-homem. Para poder voar e ajudar as pessoas.

Verão é tempo de festas populares. Quais as festas a que não falta?

Santos Populares.

Do que é que sente mais saudades?

Da minha infância. Foi gratificante.

Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje?

Ao Brasil. Rio de Janeiro. A minha prima Doce proporcionou-me uma grande estadia.

No Natal, o que não pode faltar na sua mesa?

Amor.

Quem lhe contava histórias quando era criança?

A minha Mãe.

Gosta de grandes reuniões familiares?

Sim.

Quais as personagens históricas que mais despreza?

Todos os Ditadores deste mundo.

Gosta mais de liderar ou ser liderado?

Gosto mais de liderar. De tomar as rédeas e as orientações, influenciando os outros, porque a minha experiência de vida indica que minha visão e princípios estão bem definidos com os padrões humanos.

Era capaz de viver sem música?

Muito dificilmente.

Existe algum animal que gostasse de ter e não pode?

Um cão, porque não possuo as condições para lhe poder dar o seu bem-estar.

As pessoas preocupam-se mais ou menos com a saúde? Fazem prevenção?

Acho que não. As pessoas não têm hábitos de prevenção.

Tem alguma superstição, ou hábito regular?

Nenhum.

Ler jornais é saber mais?

Sim, claro.

Fazem falta mais mulheres na política?

Muita falta.

O que significa a expressão “Gozar a vida”?

Aproveitar ao máximo os momentos e as oportunidades que a vida me oferece. Liberdade, Alegria, Felicidade.