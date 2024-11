Alexandre Louro

Gosta de conduzir? Já soprou no balão?

Sim, gosto de conduzir, com tempo e com calma. Em quase 35 anos soprei uma vez no balão. A zeros.

Quais as datas importantes que costuma celebrar?

As datas de relevância familiar, Natal essencialmente.

Gosta de comemorar o seu aniversário?

Não particularmente. Não merece grande comemoração, o mundo não ficou nem melhor, nem pior.

Se voltasse a ter 15 anos, o que fazia?

Tudo ao contrário.

Custa-lhe levantar-se de manhã para ir trabalhar?

Nunca me custa levantar para ir trabalhar. Custa-me é estar deitado.

A que distância de sua casa fica o seu trabalho? Tem que usar carro para lá chegar? Sem carro podia ter o mesmo emprego?

Trabalho a 15 km de casa, dez minutos de carro. O carro é imprescindível.

Costuma comprar um jornal pelo que vê na primeira página?

Não compro jornais há 30 anos. Desisti, não tenho tempo, mas gosto de os ver nas bancas, e gosto de como cheiram. Não só os jornais, mas do papel em geral. Há poucos cheiros tão interessantes como os de um alfarrabista.

Era capaz de viver sem música?

Sem música sobrevive-se.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Não há truques para manter a calma perante um imprevisto. Vem com o tempo. É uma das muitas coisas que com que a idade nos presenteia.

Alguma vez pediu um livro de reclamações?

Sim, pedi uma vez o livro de reclamações. Foi há cinco anos. Aguardo uma resposta. É uma perda de tempo. Nós não reclamamos por sermos preguiçosos, mas porque simplesmente é irrelevante, na maioria dos casos.

Alguma vez teve de mudar um pneu?

Algumas.

A que petisco não resiste?

Favas.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Lampreia.

Sabe cozinhar? Qual é a sua especialidade?

Sei cozinhar quase tudo. A minha especialidade é Risotto.

Qual o seu prato preferido de bacalhau?

Todos.

Costuma dar a vez a pessoas mais idosas na fila do supermercado?

Sempre. Vem de berço.

Costuma apostar na raspadinha?

Nunca.

Usa agenda para planear o seu dia-a-dia? Dá-lhe jeito? Não precisa? Como faz para programar o seu dia-a-dia?

A agenda na minha actividade profissional é indispensável. Dorme na mesa de cabeceira.

Que estação do ano prefere?

Todas, uma de cada vez.

Gosta de estar à lareira?

Um prazer simples, dos melhores.

Alguma vez deu sangue?

Não é de grande qualidade.

Conseguia viver sem telemóvel?

Gostava, mas é impossível.

Costuma fazer habitualmente a separação dos lixos domésticos? Que opinião tem sobre este assunto?

É uma questão de civismo, além do mais custa o mesmo.

É adepto das redes sociais? Tem conta em alguma rede social? Se sim, qual? Qual a sua opinião? Afasta ou aproxima as pessoas?

Não sou adepto, de todo. Tenho várias contas mas por imperativo profissional.

Gosta mais do campo ou da cidade? Porquê?

Campo, sempre. Criado na aldeia. Galos, cães, passarinhos.

Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje?

Açores. Deslumbrante. Natureza às mãos cheias.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde?

Tenho seguro de morte.