Armando Corte Real

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

O problema do Cruzamento dos Baltares e a criação de parques de estacionamento. Há falta de capacidade de gestão e planeamento dos executivos da Câmara de Vila Franca de Xira, mas há dinheiro para festas, homenagens e afins. Inconcebível.

A instalação de câmaras de vídeo é uma boa maneira de combater a criminalidade?

Sem dúvida. Ajuda a combater e principalmente a evitar por receio de serem mais facilmente identificados.

Alguma vez teve que mandar arranjar alguma coisa estava no prazo de garantia?

Sim, electrodomésticos. Correu sempre bem. Substituem ou devolvem o valor da compra.

Era capaz de matar uma galinha, um coelho ou outro animal para cozinhar? E era capaz de se tornar vegetariano?

Há 70 anos, não havia outra alternativa. Hoje, e por necessidade, que remédio. Felizmente já não é necessário matar animais em casa para comermos. Quanto a tornar-me vegetariano, era capaz e até gostava desde que devidamente aconselhado, mas não em excesso. Acho que seria muito mais saudável.

Quando se confronta com um pessoa ignorante que o que lhe apetece fazer?

Todos somos ignorantes em muita coisa. Aceitar. Compreender. Ajudar. Abraçar.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema?

E lembra-se qual foi?

Vejo com frequência filmes no cinema. Não consigo ver em casa.

Já foi ver algum concerto ou espectáculo a uma sala da região?

Sempre que posso vou. O contacto com os actores e o público é maravilhoso.

Há alguma coisa que não seja cara? Qual? Dos produtos que costuma comprar qual foi o que aumentou mais?

O ar que respiramos. A água. O sol. A chuva. Na generalidade todos. Combustível. Café. Alguma fruta e legumes. Carne. Peixe. Restauração.

Costuma arrepender-se? Qual é o seu maior arrependimento?

Não. Nunca no presente sabemos a melhor escolha. Nunca faço más escolhas. O futuro é que as pode tornar boas ou más. O maior arrependimento é apenas um: não ter escolhido medicina em vez de engenharia. Perdi a oportunidade de ajudar quem mais precisa.

Tem algum sonho que se repita regularmente? Qual é?

Os sonhos comandam a vida. Tento sempre provocar o sonho de algo que me faria feliz. Durante muitos anos o preferido era ser um extraordinário jogador de futebol.

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio? Tem alguma utilidade?

Toda é vista com atenção. Alguma é guardada. Outra é bem analisada. Tem muita utilidade. Alerta-nos para as promoções, informa sobre vários serviços e desperta-nos para a concorrência.

Os políticos são todos corruptos?

Há muitas pessoas de valor, dignas e sérias na política. A grande maioria precisa da política para sobreviver. Há muitos políticos sem experiência e sabedoria para exercerem as suas funções. Há muitos corruptos que se servem dos mais fracos para serem corruptos.

A guerra na Ucrânia causa-lhe alguma preocupação, ou vive o seu dia-a-dia sem se preocupar muito com isso?

Muita preocupação e não consigo compreender como não se evitou e se continua a alimentar. Os nossos filhos terão que suportar os custos.

A Inteligência Artificial (IA) tem vindo a ser cada vez mais usada e recentemente até surgiram aplicações que podem ser usadas para escrever textos para jornais e trabalhos escolares. Tem alguma opinião sobre o assunto?

A evolução tão rápida da tecnologia, assusta-nos. Não temos tempo de aprendizagem e adaptação. E vem sempre logo outra a seguir. Esta é a forma que os líderes comerciais encontraram para estarmos dependentes e viciados nas novidades. A IA vem revolucionar toda a comunicação, substituir as capacidades humanas e preparar-nos para sermos no futuro uns robôs.

Gosta de touradas?

É um espectáculo popular e digno de se ver, mas tem o senão do sofrimento do touro e que pode ser resolvido.

Gosta de cozinhar? Qual o seu prato preferido?

Gostaria e espero vir a fazê-lo. É um momento nosso recreativo, de paz e distracção. Caril de caranguejo.