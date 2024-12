Laura Quental

A que petisco não resiste?

Amêijoas à Bulhão de Pato, porque gosto muito do sabor e da textura.

A música portuguesa tem a valorização que merece?

Gosto um pouco de todos os géneros, penso que cada tipo de música tem algo bom a oferecer. Apesar disso a música portuguesa devia ser mais valorizada.

É capaz de cantar um fado do princípio do fim?

Não! Cantar é coisa para a qual não tenho capacidade.

Consegue perceber tudo o que está escrito num contrato de um seguro ou de um empréstimo bancário, por exemplo? E tenta lê-los, ou limita-se a assinar e a esperar que tudo corra bem?

Às vezes não percebo tudo o que está escrito, mas não assino nada sem ler tudo do início ao fim.

Se fosse primeira-ministra quais eram as primeiras medidas que tomava e porquê?

Mudava algumas medidas na área da saúde, especialmente na saúde dentária. Esta especialidade devia ser acessível gratuitamente para todos os cidadãos.

O que é que mais gostava de ver em Santarém?

Gostava de ver o centro histórico mais habitado e com mais espaços verdes. Sinto que o centro de Santarém está deserto e sem vida.

Quando anda na estrada o que é que a irrita mais?

Enerva-me aquele trânsito de pára e arranca.

Quais as vantagens e desvantagens do contacto com o público?

A vantagem de trabalhar em contacto com o público é o conhecer as pessoas e falar com elas. A desvantagem é que há pessoas sem paciência nenhuma.

Quando convida amigos para jantar escolhe sempre vinhos do Ribatejo? Ou tem outras preferências?

Como não gosto mesmo nada de vinho, opto por água ou refrigerantes.

Que figura pública gostaria de conhecer e o que é que lhe dizia?

Gostava de ter conhecido o Nelson Mandela e dizia-lhe o quanto o admiro por todos princípios e causas que defendeu.

Os valores da sociedade estão em crise?

Os valores sociais estão em crise e isso revela-se pelo facto de agora as pessoas já não terem respeito nem empatia pelos outros.

O que é que significa para si o Natal?

O nascimento de Jesus e o estar com a família toda, apesar de que as famílias deviam juntar-se o ano todo e não apenas nesta época festiva.

Conseguia viver sem telemóvel?

Conseguia sem qualquer problema, porque não ligo nada ao telemóvel e conectamo-nos mais com as pessoas sem eles.

Do que é que sente mais saudades?

Tenho saudades do convívio que havia antigamente sem os telemóveis. Agora estão todos à mesa a olhar para o telemóvel ou a teclar e ninguém fala uns com os outros.

Era capaz de viver sem música?

Ia ser difícil, porque a música faz-nos sentir bem e vai de acordo ao nosso estado de espírito.

O que é que, se pudesse, ofereceria ao mundo?

Mais amor pelo próximo.

Fazem falta mais mulheres na política?

As mulheres fazem falta à política a começar pelo facto de terem mais garra e força.