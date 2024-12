Braz Manuel Maia Santos

O que sente quando vê pessoas a pagar promessas de joelhos em Fátima?

Que dificuldades têm essas pessoas. Acho que as pessoas devem estar numa situação muito complicada para necessitarem de o fazer.

Sabe algum refrão de uma cantiga do Quim Barreiros? Qual?

Sim, ‘ponho o carro/tiro o carro....’

É capaz de cantar um fado do princípio ao fim?

Não sei cantar fado. Não é a minha especialidade.

Consegue perceber tudo o que está escrito num contrato de um seguro ou de um empréstimo bancário? E tenta lê-los, ou limita-se a assinar e a esperar que tudo corra bem?

Sou uma pessoa que confia nos outros. Limito-me a assinar e esperar que tudo corra bem. Não tenho tido problemas.

Sente que seria capaz de ser um bom primeiro-ministro?

Não. Não me sinto capaz de ter essa responsabilidade. Não consigo ter o jogo de cintura que é necessário para conseguir sorrir em determinadas ocasiões.

A que petisco não resiste?

Não consigo resistir a queijo. Adoro tudo o que leva queijo e qualquer tipo de queijo.

Sabe cozinhar ou prefere apreciar a comida no prato? Qual é a sua especialidade?

Apreciar a comida no prato, gosto muito de comer e de acompanhar os amigos em almoçaradas.

Qual o seu prato preferido de bacalhau?

Sou uma pessoa de boa boca. Mas o bacalhau com grão é o meu prato preferido.

Quando convida amigos para jantar escolhe sempre vinhos do Ribatejo? Ou tem outras preferências?

Sim, do Ribatejo. Temos muito bons vinhos na nossa região. Não necessitamos de procurar em outras zonas do país.

Quem gostava de convidar para lanchar?

O treinador de futebol Ruben Amorim, porque acho que é inteligente na forma como coloca os jogadores a jogar.

Se pudesse ter um super poder qual escolheria?

Navegar para o espaço era uma coisa que gostaria de conseguir fazer.

Já foi vítima de alguma burla?

Não. Tive a sorte de nunca ter sido burlado.

Conseguia viver sem telemóvel?

Hoje em dia não conseguiria viver sem telemóvel, porque é uma ferramenta de trabalho. Dá para outras coisas, é certo, mas para mim o principal é ser muito útil no trabalho.

Se pudesse encarnar uma personagem por um dia, qual escolheria?

Gostava de ser locutor de rádio.

Verão é tempo de festas populares. Quais as festas a que não falta?

Nunca posso faltar às festas da minha terra (Pernes). É uma altura em que conseguimos estar com os amigos e conviver. E dão vida à região.

Do que sente mais saudades? Porquê?

Gostava de voltar aos meus tempos de menino. Tenho muitas saudades do tempo de infância.

Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje? Porquê?

A minha viagem de sonho são os Açores. As ilhas são lindas e as pessoas acolhedoras.

No Natal, o que não pode faltar na sua mesa?

Sou tradicional. Na minha mesa não pode faltar o bacalhau. Mas prefiro que sejam caras de bacalhau.

Quem lhe contava histórias quando era criança?

Recordo o meu pai a contar-me histórias quando eu era criança.

Gosta de grandes reuniões familiares?

Sim, gosto de ter a família e também os amigos reunidos.

Quais as personagens históricas que mais despreza?

Hitler. Era uma personagem desprezível e fez coisas terríveis.

Gosta mais de liderar ou ser liderado?

Gosto mais de liderar, porque sempre o fiz. Não gosto que mandem em mim.

Era capaz de viver sem música?

Não. A vida é bela e deve ser acompanhada com boa música.

Existe algum animal que gostasse de ter e não pode?

Não, não tenho esse problema.

Acha que as pessoas se preocupam com a saúde?

Acho que as pessoas se preocupam com a saúde, mas não fazem prevenção como deveriam. Depois ficam em ‘stress’ quando as coisas não correm como desejam.

Ler jornais é saber mais?

Sim, devemos procurar estar informados. Podemos não concordar com o que está escrito, mas se não nos informarmos não podemos ter uma opinião construtiva.

Fazem falta mais mulheres na política?

Sim. As mulheres fazem falta na política. Todos temos os mesmos direitos e em algumas situações elas têm uma sensibilidade e visão diferentes.

O que significa a expressão “Gozar a vida”?

Quando penso nessa expressão, o que me vem à cabeça é diversão. Divertirmo-nos de uma forma responsável e com respeito pelos outros é o que todos devemos fazer.