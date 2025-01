Isabel Governo Linhas

Quais as datas importantes que costuma celebrar?

Costumo celebrar os aniversários dos mais próximos, Páscoa e Natal.

E gosta de celebrar o seu aniversário?

Sim gosto, embora já não dê tanta importância como há alguns anos.

Se voltasse a ter 15 anos, o que fazia?

Voltava a fazer o mesmo que fiz.

Custa-lhe levantar-se de manhã para ir trabalhar?

Só no Inverno.

A que distância de sua casa fica o seu trabalho? Tem que usar carro para lá chegar?

Não preciso de carro porque o meu trabalho fica a menos de um quilómetro de casa.

Costuma comprar um jornal pelo que vê na primeira página?

Normalmente não compro jornais.

Era capaz de viver sem música?

Não, nem pensar nisso!!! Adoro música!!!

Conseguia viver sem telemóvel?

Vivi muitos anos sem telemóvel e penso que me voltava a habituar a viver sem ele.

Faz separação dos lixos domésticos?

Costumo fazer separação dos lixos domésticos e penso que devemos todos contribuir para a reciclagem para tentarmos, cada um, mudar um pouco o excesso de lixo que anda espalhado por aí.

É adepta das redes sociais? Tem conta em alguma rede social?

Tenho conta no Facebook e no Instagram. Penso que as redes sociais não aproximam as pessoas porque tenho alguns “amigos” nas redes e depois passam por mim e nem me conhecem. É provável que até afaste algumas pessoas pois habituam-se só a conversar por este meio e depois não socializam pessoalmente.

Já visitou alguma praia fluvial da região?

Sim, fui a Valada e Olhos D’Água.

Gosta mais do campo ou da cidade?

Gosto muito mais do campo, é mais sossegado, sem confusão.

Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje?

Descer a Nacional 2, tem paisagens lindíssimas, praias fluviais com água cristalina e comida muito boa.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde? Perto de onde mora há algum hospital privado?

Sim, já tenho há alguns anos. Há hospital privado em Santarém, a poucos quilómetros.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Respirar fundo e não dar importância.

Alguma vez pediu um livro de reclamações?

Nunca.

Alguma vez teve de mudar um pneu?

Já tive vários furos mas chamei sempre ajuda.

A que petisco não resiste?

Há vários a que não resisto, gosto muito de petiscar!

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Massa à Barrão; iscas.

Sabe cozinhar? Qual é a sua especialidade?

Sei cozinhar, mas não tenho nenhuma especialidade.

Qual o seu prato preferido de bacalhau?

Bacalhau à Brás.

Costuma dar a vez a pessoas mais idosas na fila do supermercado?

Sim, por vezes.

Costuma apostar na raspadinha? Tem sorte ao jogo?

Raramente jogo e não tenho sorte nenhuma.

Usa agenda para planear o seu dia-a-dia?

Normalmente escrevo no telemóvel.

Que estação do ano prefere?

Primavera.

Nos dias frios gosta de estar à lareira?

Gosto muito de estar à lareira.

Alguma vez deu sangue?

Não, nunca dei sangue.