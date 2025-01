Carlota Messias Beco

Gostava de participar num programa tipo Casa dos Segredos ou Quero namorar com um agricultor/agricultora, por exemplo?

Não, de todo. São programas que não me dizem nada... ou melhor, dizem que as pessoas são desvalorizadas face à visualização das suas vidas.

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

O cansaço. Quando estou cansada fico com imenso sono.

Quantos cafés bebe por dia? E porque os bebe?

Dois ou três, depende. Bebo-os porque preciso de... “oxigénio”.

Costuma praticar exercício físico?

Não. Se calhar devia, mas os meus dias são tão agitados que ainda não me motivei.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

A racionalidade, a responsabilidade e a acção rápida podem fazer toda a diferença.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema?

E lembra-se qual foi?

Não me lembro. Já foi há muito tempo.

Já foi ver algum concerto ou outro espectáculo a uma sala da região?

Não, nunca fui.

Há alguma coisa que não seja cara? Dos produtos que costuma comprar qual foi o que aumentou mais?

Aumentou tudo, mas o óleo e o azeite estão muito, mas muito caros. Desde a pandemia que se registam estes aumentos.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Tentava olhar mais para o futuro a nível da qualificação profissional.

Costuma arrepender-se? Qual é o seu maior arrependimento?

Não. Por norma fico pensativa, mas arrependimento não.

Se os padres pudessem casar, a Igreja Católica beneficiava com isso?

Se os padres da Igreja Católica pudessem casar, se calhar sabiam apreciar o que era família e isso reflectia-se na sociedade. Quem quisesse ter um celibato sozinho, era uma coisa... mas ser imposto...

O boxe é um desporto?

Sim. É rude e brutal, mas quem gosta...

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio?

Leio e costumo aproveitar as promoções.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas, devia ser obrigatório algum exame?

Exame para andar de bicicleta na rua, não. Mas devia haver responsabilização a nível de seguros.

Se estiverem duas pessoas do mesmo sexo a namorar num local público perto de si, isso incomoda-a?

Geralmente não, mas depende do que estiverem a fazer. (riso)

Os políticos são todos corruptos?

Não, mas alguns são condicionáveis.

Algum vez comprou um desumidificador?

Nunca achei necessário.

Costuma mudar regularmente de operadora de telecomunicações?

Não tem sido necessário, visto que aquela com que tenho contrato possui as condições necessárias para mim.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias?

Acho que era bom mas pouco viável. A economia não o permite... pelo menos em Portugal, acho eu.

Gostou de andar na escola?

Gostei, mas depende dos professores que vamos tendo. Não tive uma boa professora.

Que ideia, em geral, tem dos seus professores?

Acho que ultimamente deixaram de ser professores para serem técnicos de relatórios e reuniões. Estão “entretidos” numa outra realidade que não lhes permite serem melhores professores.

A que distância de sua casa fica o seu trabalho? Tem que usar carro para lá chegar?

Fica a dez minutos e uso carro por ser mais cómodo, mas sem carro podia ter o mesmo emprego.

Teve que recorrer recentemente a um serviço público (renovar carta ou cartão do cidadão, ir a uma consulta médica, etc...) como correu?

Roubaram-me a carteira em Agosto e tive de tratar dos documentos mas correu tudo bem.

Alguma vez frequentou uma praia de nudismo?

Nunca frequentei uma praia de nudismo, nem nunca tive curiosidade.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Abomino os cocos.

Quais as datas importantes que costuma celebrar?

Anos, Natal e Páscoa.

Alguma vez pediu um livro de reclamações?

Não, nunca tive necessidade.

Tem algum segredo guardado há muitos anos, que lhe tenham pedido para guardar?

Sim, tenho.

Vale a pena ir votar?

Sim, temos que escolher os nossos governantes.

Gosta de cozinhar?

Cozinho por obrigação, mas até não cozinho mal.

Qual o seu prato preferido?

Vários e... leves (riso). Favas com entrecosto, cozido à portuguesa e bacalhau de várias maneiras.