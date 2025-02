Sílvia Botelho

Costuma comprar um jornal pelo que vê na primeira página?

Tenho assinatura digital de dois jornais regionais, portanto vou-me mantendo informada, não pela primeira página, porque acho importante saber de forma generalizada o que se vai passando na sociedade.

Costuma correr pelas ruas?

Essa moda de correr pelas ruas é uma alteração nos hábitos de vida de muitas pessoas. A sociedade está cada vez mais consciente da importância do exercício físico. No meu caso, não aderi a essa moda porque não sou muito influenciável, mas sempre gostei de caminhar.

O que punha a funcionar na sua terra que não existe?

Felizmente vivemos numa terra em que se tem investido muito no bem-estar da população. Temos espaços verdes, ciclovias, aparelhos de ginástica ao ar livre e apoio para a existência de várias modalidades desportivas, mas creio que faltam actividades para os adultos em idade activa. Poderia ser criado um horário pós-laboral de desporto camarário para eles.

Alguma vez assistiu a uma tourada ao vivo? O que achou?

Já assisti a touradas, mas há muitos anos. Lembro-me de adorar ver os cavalos, os adornos, a música. Depois de adulta comecei a ter pena do touro e já não vou a uma tourada há muitos anos. Mas não condeno quem gosta, devemos manter o respeito acima de tudo.

Alguma vez pediu o livro de reclamações?

Já pedi o livro de reclamações, tanto no sector público como no privado. Acho que é uma ferramenta valiosa para defender os direitos dos consumidores e utentes. Na minha experiência, na maioria das vezes foi eficaz, pois tive resposta e solução para o problema apresentado.

Concorda que os políticos usem o Facebook para responderem aos críticos?

Acho muito bem que os políticos usem as redes sociais para divulgarem as suas ideias, medidas e acções tomadas. Mas não concordo que respondam às críticas através dessas redes sociais. Devemos acompanhar a evolução dos tempos, mas entrar em discussão nas redes sociais, é uma perda de tempo e energia.

Custa-lhe levantar de manhã para trabalhar?

Custa-me levantar de manhã para ir trabalhar, sobretudo, no Inverno, por causa do frio. Sou mesmo uma pessoa do sol e do calor. Mas também porque gosto mais de trabalhar à noite, na tranquilidade.

Fazem falta mais mulheres na política?

Sou totalmente a favor da paridade de género em todas as áreas, visto que acredito que os homens e mulheres têm de facto características e formas de pensar e trabalhar diferentes, sendo que estas formas complementam-se. Portanto não se trata apenas do direito de igualdade das mulheres ao acesso a cargos políticos ou de liderança, mas sim da eficiência conseguida quando se unem estas duas “forças”.

Gosta de comemorar o seu aniversário? Qual o melhor presente que já recebeu? E o mais divertido?

Gosto de comemorar o meu aniversário, embora, confesse, que fico um pouco melancólica nesses dias. Os presentes, representam um pouco de cada pessoa que os oferece. O mais divertido, foi uma viagem a Paris aos 18 anos.

Lembra-se da maior extravagância que fez na sua vida?

Foi uma viagem ao México e valeu a pena. Foi maravilhosa e tive oportunidade de conhecer uma das 7 maravilhas do Mundo, o “Chichén Itzá”.

O que gostava de fazer e não faz para não cair no ridículo?

Gostava imenso de cantar, mas infelizmente não nasci com esse dom…

Quais as personagens históricas que mais despreza?

Infelizmente, existem vários personagens terríveis na História Mundial. Parece-me difícil medir o nível de malvadez de cada um deles, mas o que me vem primeiro à mente, talvez por se tratar de um passado recente na Europa, é Adolf Hitler.

Qual a sua actividade preferida?

A minha actividade lúdica preferida é dançar.

Qual é o seu maior defeito?

Devo ter vários, mas acredito que o maior será a ansiedade.

Quantos verdadeiros amigos acha que tem?

Acho que tenho alguns verdadeiros amigos, até porque tenho uma família grande e felizmente temos laços fortes de amizade entre nós.

Sabe andar de bicicleta e de mota?

Sei andar de bicicleta e gosto, embora ande muito pouco. De motas não gosto e nem sei andar.

Tem alguma superstição ou hábito regular?

Não tenho grandes superstições, só não gosto de passar por baixo de umas escadas e não gosto de dar ou receber os parabéns antes do tempo.