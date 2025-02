Andreia Reis

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio?

Não. Opto por ler a que suscita o meu interesse ou que me seja útil no dia-a-dia.

Sabe para onde vai o lixo que coloca no contentor?

Penso que seja feita a reciclagem do lixo que coloco no contentor, no entanto, confesso que desconheço todo o processo.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde? E perto de onde mora há algum hospital privado?

Tenho um seguro de saúde na empresa onde trabalho, uma vez que pode acontecer algum acidente tanto comigo como com alguém. O hospital privado mais próximo é o da CUF em Santarém.

Quem gostava de convidar para lanchar?

Convidaria as minhas duas avós. O tempo vai passando e o dia-a-dia é cada vez mais corrido, por isso um lanche para quebrar a rotina e ter algum tempo com qualidade com a minha família seria algo bom.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

A meu ver há pouco desenvolvimento de actividades ou ambientes associados aos jovens. Falta um sítio para se poder descontrair numa sexta ou sábado à noite. Acho que a cidade em pouca vida. Talvez esta situação esteja associada à sensação de falta de segurança à noite ou a poucos apoios a este tipo de projectos.

Costuma mudar regularmente de operadora de telecomunicações?

Não costumo mudar regularmente. Estive mais de 10 anos associada à mesma operadora. Recentemente mudei, mas apenas porque encontrei um serviço melhor e mais barato.

Gostou de andar na escola? E com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Gostei muito de andar na escola e não tenho nada negativo a apontar aos meus professores, uma vez que sempre existiu respeito da minha parte para com eles.

Teve que recorrer recentemente a um serviço público (renovar carta ou cartão do cidadão, ir a uma consulta médica, etc...) como correu?

Necessitei de recorrer recentemente, mas a verdade é que a experiência nem sempre é positiva. Infelizmente, há funcionários que são antipáticos e rudes e que acabam por não solucionar os problemas apresentados.

Sabe cozinhar ou prefere apreciar a comida no prato? Qual é a sua especialidade?

Sei cozinhar, mas prefiro que cozinhem para mim. Diria que a minha especialidade é o risoto de cogumelos.

Se pudesse encarnar uma personagem por um dia, qual escolheria?

Seria uma personagem de um livro de fantasia. A fantasia é um dos géneros literários onde a imaginação não tem limites. Gostaria de um dia viver a adrenalina e experiência de algumas coisas que leio.

Era capaz de viver sem música?

Não. A música é uma forma de expressão e muitas vezes uma companheira de estado de espírito.

Existe algum animal que gostasse de ter e não pode?

Penso que não existe nenhum animal que gostasse de ter e não possa. Tenho um cão – Lucky.

Fazem falta mais mulheres na política?

Acredito que cada político e deputado tenha o seu papel, assim como acredito num sistema de igualdade e de defesa dos direitos de todos. Actualmente, ainda há discrepância entre número de mulheres e de homens na política, no entanto, desconheço o motivo para a falta de mulheres

Qual foi a sua maior extravagância?

Uma viagem à República Dominicana que fiz em 2024.

A justiça é igual para todos?

Ainda existem situações em que a justiça não é imparcial, apesar de acreditar que no futuro as coisas possam mudar.

À mesa, de que lado do prato é que deve ser colocado o telemóvel ou smartphone?

Nunca fui habituada a ter aparelhos electrónicos à mesa.

Sente que seria capaz de ser uma boa primeira-ministra?

Apesar de ter muitas opiniões e exercer o meu direito ao voto para as expressar, não acho que tivesse capacidade para ser primeira-ministra.

Qual a sua actividade preferida?

Gosto muito de ler livros.

Tem a profissão que gostaria de ter?

Felizmente posso dizer que gosto muito da minha profissão.

Sente-se livre?

De uma forma geral posso dizer que sim. Faço o que gosto e não tenho receio de dizer o que penso. Embora, por ser mulher, sinta algumas inseguranças/medos e por isso não posso dizer que seja livre a 100%.