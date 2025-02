Vera Pedro

A quem é que colocava a “cabeça no cepo”, metaforicamente falando?

A ninguém, nem sequer metaforicamente, porque acredito que tudo se “paga” nesta vida.

Costuma comprar um jornal pelo que vê na primeira página?

Não compro jornais porque tenho acesso a eles diariamente, já que o meu pai compra o jornal todos os dias.

Qual é a pior coisa que lhe podem fazer?

Mentirem-me, porque não aceito que me enganem quando também não o faço.

A instalação de câmaras de vídeo é uma boa maneira de combater a criminalidade?

Colocar câmaras na via pública é uma boa medida para dissuadir actos criminosos, no entanto deviam estar em locais estratégicos.

A que petisco não resiste?

Não resisto a nenhum, com a idade passei a gostar de quase tudo. Adoro comer, é um dos grandes prazeres da minha vida.

Alguma vez sentiu orgulho em ser cidadã europeia?

Ser cidadão europeu é fazer parte de algo maior, mas relativamente a orgulho, isso nunca senti. Orgulho tenho em ser portuguesa.

Como gosta de ser recordada?

Pela pessoa que sou, onde impera a frontalidade e a veracidade, tantas vezes incompreendida.

Costuma assistir a concertos de Verão?

Não tenho por hábito. Vou a concertos quando os artistas me dizem algo e vou em qualquer altura do ano. O último foi do Andrea Bocelli e o próximo será o musical do Mamma Mia, em Maio.

De quantas horas de sono precisa para acordar bem-disposta?

Pergunta fácil: 9 horas de sono.

Deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer?

Concordo plenamente e durante a semana gosto de me deitar cedo, porque também gosto de me levantar cedo. Não gosto de estar na cama, acho uma perda de tempo. E como diz o meu pai, “de manhã é que se começa o dia”.

Em quantas localidades viveu até agora, desde que nasceu?

Vivi sempre em Abrantes. Sempre me recusei a sair da minha terra, pelo amor aos meus pais. Tive várias oportunidades de sair, mas sempre recusei sair porque é aqui que devo estar, na terra que me viu nascer. É aqui que sou feliz. Gosto de passear, mas quando chego a Abrantes parece que renasço.

O ano passado foi um bom ano para si? O que espera do próximo?

2024 foi um ano de sonhos realizados. A entrada da minha filha na universidade na sua primeira opção e um sonho pessoal com mais de 40 anos realizado. Sim, foi um ano muito bom. No ano 2025 espero ter muita saúde e ter os meus familiares a meu lado também com muita saúde. Espero finalmente concretizar o grande sonho da minha vida honrando assim a memória dos meus antepassados.

Existe algum animal que gostasse de ter e não pode?

Sofro de zoofobia, infelizmente, pois gostava de ter um cão. É um medo que ainda não percebi de onde vem, mas que um dia gostava de tratar.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Pergunta difícil. Estou a trabalhar a minha impulsividade e acredito que um dia poderei reagir de outra maneira, mas uma coisa que me irrita profundamente é a falsidade e a falta de profissionalismo.

Quando andava na escola gostava mais de português ou de matemática?

Outra pergunta difícil, pois gostava das duas disciplinas. No entanto acho que a matemática me dava mais prazer.

Quando está a almoçar ou a jantar com a família ou amigos e há alguém que passa o tempo a consultar o telemóvel, isso incomoda-a?

Não, nada mesmo, porque faço o mesmo e há que respeitar. Não é por estarmos ao telemóvel em determinado momento que não estamos presentes.

Quantos cafés bebe por dia? E porque os bebe?

Um por dia, excepto à sexta feira e sábado que bebo dois. Isto porque o café tira-me o sono, mas nesses dias gosto de me deitar mais tarde.

Sabe andar de bicicleta e de mota?

Sei andar de bicicleta. Adoro andar de moto, mas à pendura. Eu e o meu marido andamos de moto quando queremos um momento só nosso, um hobby de que gostamos muito.

Se vir alguém deitar lixo para o chão diz-lhe alguma coisa?

Não digo nada, mas penso que a seguir os meus colegas que trabalham na junta é que vão apanhá-lo. Não é justo quando existem tantos caixotes do lixo e papeleiras.

Tem alguma tatuagem ou já pensou em fazer uma?

Sim, tenho duas e a terceira está planeada. E acabo ali, porque três é a conta que Deus fez.