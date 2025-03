Daniela Alves dos Santos Branco

Se pudesse ter um super poder qual escolheria?

Gostava de ser invisível.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

Gosto de pessoas honestas, simpáticas e trabalhadoras.

Já foi vítima de alguma burla?

Não, nunca.

Se lhe saísse o Euromilhões qual era a primeira coisa que fazia?

Ajudava os que precisam, à minha volta, e depois ia fazer uma viagem à volta do mundo.

Vale a pena ir votar?

Vale sempre a pena ir votar. O direito ao voto foi difícil de conquistar e devemos sempre manifestar as nossas ideias, se não o mundo nunca vai mudar.

Que estação do ano prefere?

Verão.

Gosta de cozinhar? Qual o seu prato preferido?

Gosto de cozinhar, mas não tenho muita paciência. O meu prato preferido é Bacalhau à Brás.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde? E perto de onde mora há algum hospital privado?

Tenho um seguro de saúde. Com o sistema nacional de saúde com fracas condições, se precisar de serviços de saúde recorro ao privado. E existe oferta privada perto.

A guerra na Ucrânia causa-lhe alguma preocupação, ou vive o seu dia-a-dia sem se preocupar muito com isso?

Na altura causou. Agora, apesar de não se falar tanto, é sempre triste pensar que no século XXI continua a haver guerra sem utilidade nenhuma que destrói milhões de vidas.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

Os transportes públicos na cidade são fracos e, neste momento, há excesso de população devido à imigração, numa cidade que não tem condições para receber tanta gente.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias? E se isso fosse possível, o que fazia nos restantes dias, passeava ou arranjava outro emprego?

Acho a ideia bastante apelativa, só não sei se em Portugal será possível de aplicar. Passeava, claro, se pudesse, porque agora, como gerente, o trabalho é constante.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Caracóis.

Conseguia viver sem telemóvel?

Neste momento não, trabalho com ele e as redes sociais são muito viciantes.

Se pudesse encarnar uma personagem por um dia, qual escolheria?

Seria o Flash para poder percorrer o mundo num dia.

Verão é tempo de festas populares. Quais as festas a que não falta?

As da terrinha e das terrinhas à volta, são sempre as melhores.

Do que é que sente mais saudades?

Sinto saudades da faculdade e do Erasmus, foram tempos muito despreocupados e felizes.

Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje?

Egipto, era a minha viagem de sonho e não desiludiu. A cultura do antigo Egipto é fantástica e irreal.

Quem lhe contava histórias quando era criança?

A minha avó paterna e a minha mãe.

Gosta de grandes reuniões familiares?

Sim, adoro apesar de ter uma família pequena

Quais as personagens históricas que mais despreza?

Hitler.

Gosta mais de liderar ou de ser liderada?

De liderar. Tenho alguma dificuldade em deixar responsabilidades sobre o meu trabalho aos outros porque, infelizmente, é difícil arranjar pessoas que façam as coisas bem feitas. Por isso prefiro liderar e, se algo falhar, arcar com as responsabilidades.

Era capaz de viver sem música?

Não.

Existe algum animal que gostasse de ter e não pode?

Um cão. Sempre quis ter um, mas os pais nunca deixaram e a vida neste momento não permite tê-lo.

As pessoas preocupam-se mais ou menos com a saúde?

No geral, preocupam-se mais, mas continuam a deixar arrastar muito os problemas, principalmente as mulheres que, em geral, suportam mais a dor. A prevenção está a aumentar mas ainda temos um longo caminho pela frente.

Tem alguma superstição, ou hábito regular?

Não.

Ler jornais é saber mais?

Sim, estarmos informados é fundamental.

Fazem falta mais mulheres na política?

Sem dúvida.

O que significa a expressão “Gozar a vida”?

Aproveitar os pequenos momentos, estar com a família e amigos, viajar e divertirmo-nos.