Bruno Violante

Era capaz de se tornar vegetariano?

Sabendo que cada vez mais existem pessoas que por impedimento ou até mesmo por moda são vegetarianos, eu adoro sempre uma boa e variada salada a acompanhar um belo bife. Não era capaz.

Num dia de sol o que não dispensa?

Num dia de sol não dispenso os óculos de sol.

Tem carro? Costuma fazer revisões periódicas com o mesmo? E o que pede sempre que seja revisto?

Uma das minhas paixões são os veículos motorizados, tanto no âmbito profissional como a título particular. As revisões são sempre feitas a tempo e horas, mudança de óleo e filtros, e gosto sempre de saber se os travões estão em bom estado.

Acha que o sistema de justiça funciona em Portugal?

Acho que a justiça até funciona, tirando os casos mais mediáticos que vamos observando, que dão alimento à presunção de inocência com recursos a milhares de euros.

É adepto das redes sociais? Tem conta em alguma rede social?

Sou adepto das redes sociais, mas pouco frequentador, utilizo Facebook, Instagram e Tik Tok como forma de divulgar a minha actividade. Acho que quem vive muito nas redes afasta-se, tornando-se uma pessoa fria e mais anti-social.

Verão é tempo de festas populares. Quais as festas a que não falta?

Não tenho festa popular de eleição, sendo que não falto à da minha aldeia, Arneiro das Milhariças, em Janeiro. Durante o Verão vou a muitas no distrito de Santarém.

Quem lhe contava histórias quando era criança?

Tenho pouca memória de me contarem histórias em criança, mas acho que eram os meus avós paternos e maternos, e claro os meus queridos pais Miguel e Lucília. Todos eles me deixaram uma história de que, de vez em quando, me vou lembrando...

O que significa a expressão “gozar a vida”?

Há algumas boas formas de gozar a vida, dependendo do momento e das pessoas presentes. Para mim gozar a vida é viajar com a minha filha Íris e a minha companheira Cláudia, e conhecer assim outras culturas e regiões.

Quais são os principais problemas na sua actividade profissional?

A minha área de trabalho é uma área de muita destreza manual e brio profissional. Quem vê este trabalho como um simples emprego nunca irá evoluir e até, pelo contrário, vai desmotivar-se. Nem todos os jovens nascem para ser doutores e cabe aos pais e locais de ensino fazerem essa avaliação. Eu penso que deveria haver escolas práticas de profissões onde os jovens se sentissem livres a aprender uma profissão com paixão, tenha ela canudo ou não!

O que sente quando vê pessoas a pagar promessas de joelhos em Fátima?

A questão das promessas só cada pessoa sabe o significado das mesmas. A crença é muito importante.

Gostaria de viver numa cidade sem semáforos nem sinais de trânsito?

Sou um homem de regras e compromissos, como tal os semáforos e sinais de trânsito são indispensáveis para os mais desatentos.

Qual o objecto que nunca fica em casa?

O telemóvel. E até já me obrigou a voltar atrás algumas vezes.

Sabe algum refrão de uma cantiga do Quim Barreiros? Qual?

Do Quim Barreiros sei alguns, sim.

Devia haver mulheres a arbitrar jogos de futebol da primeira liga?

Não tenho opinião formada.

Em quantas localidades viveu até agora, desde que nasceu? Porquê? Foi bom ou mau?

Vivi em três localidades diferentes e até hoje todas elas foram boas, porque de todas tirei grandes conhecimentos e fiz grandes amizades.

Costuma fazer exercício físico? Em casa ou no ginásio?

Não tenho disponibilidade para fazer exercício físico, se bem que diariamente faço no mínimo 10km dentro da oficina, o que não deixa de ser repetitivo, mas é o que é.

Se houver reencarnação, o quê ou quem gostaria de ser na próxima vida?

Em questão da encarnação deixo à sorte de quem decide.

Se houvesse um referendo para sairmos da União Europeia e do Euro, qual acha que seria o resultado?

Se houvesse referendo para sairmos da União Europeia, estou convicto que seria para permanecermos, mas os resultados às vezes são surpreendentes.

Quando andava na escola gostava mais de Português ou de Matemática?

Entre um e outro venha o diabo e escolha. Sempre me safei à tangente.

Prefere praia ou campo?

Prefiro mais campo do que praia, mas também gosto de praia. Adoro o contacto com a natureza, apreciar a fauna e a flora em locais onde possa existir água de nascente. É fascinante. Onde há água há vida.