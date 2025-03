Fátima Martins

O que sente quando vê pessoas a pagar promessas de joelhos em Fátima?

Sinto um enorme respeito, pela Fé e Esperança que têm em Nossa senhora do Rosário de Fátima, por algo que lhes aconteceu ou que ainda estão a viver e querem ver resolvido em forma de milagre!

Sabe algum refrão de uma cantiga do Quim Barreiros?

Sim, sei a do “Bacalhau à portuguesa”.

E é capaz de cantar um fado do princípio ao fim?

Não, porque não sei cantar.

A que petisco não resiste?

Gosto de todos os petiscos, mas os ovos fritos com mel têm um gosto muito especial.

Sabe cozinhar ou prefere apreciar a comida no prato? Qual é a sua especialidade?

Gosto de cozinhar e penso que tenho algum jeito para isso. Não tenho nenhuma especialidade, mas o que mais gosto de fazer é de feijoada de chocos, entrecosto no forno com batatinhas e arroz de pato escondido.

Quando convida amigos para jantar escolhe sempre vinhos do Ribatejo ou tem outras preferências?

Normalmente, gosto de oferecer vinho da nossa região.

Quem gostava de convidar para lanchar?

Os meus filhos, porque seria uma viagem desde a infância, à adolescência e à vida adulta que hoje já têm. Seriam momentos de ternas recordações, por vezes dolorosas, mas também de muita alegria.

Gosta de grandes reuniões familiares?

Gostar gosto, mas actualmente a minha família está muito dispersa e já não nos reunimos com facilidade.

Que estação do ano prefere?

No geral gosto de todas, mas a Primavera tem a particularidade de fazer renascer. As folhas das árvores rebentam, nas plantas desabrocham flores, os campos tornam-se verdejantes e as pessoas em harmonia com a natureza sentem-se mais alegres com mais energia e bem humoradas.

Se pudesse ter um super poder qual escolheria? Porquê?

Tornar-me invisível por alguns momentos para ver os homens como eles são na sua essência.

Já foi vítima de alguma burla?

Felizmente não.

Conseguia viver sem telemóvel?

Embora o telemóvel seja bastante útil nos nossos dias, penso que conseguia viver sem ele, porque nasci na década de 60 numa pequena aldeia do nosso país. Não havia televisão, o rádio ouvia-se ao fim-de-semana para as pilhas não se gastarem depressa e só havia telefone na loja do merceeiro.

Se pudesse encarnar uma personagem por um dia, qual escolheria? Porquê?

Escolheria o Gandhi pela forma como defendeu as suas causas através da não violência.

Verão é tempo de festas populares. Quais as festas a que não falta?

Às festas da minha cidade, em particular, ao longo dos anos, as de São Lourenço.

Do que é que sente mais saudades?

Principalmente das ribeiras da minha aldeia, onde as crianças passavam todo o Verão a brincar ou a ver as mães lavarem as roupas, os homens a fazer represas para depois se regarem as hortas. E da matança dos porcos na casa dos meus avós paternos onde se juntava a família toda durante alguns dias na preparação de toda a carne e enchidos.

Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje? Porquê?

Até agora foi a Santiago de Compostela. Porque foram momentos diferentes que não se explicam, só se sentem!

Quem lhe contava histórias quando era criança?

Era o meu avô paterno, a mim e aos outros netos, de Inverno à lareira, de Verão no terraço.

Quais as personagens históricas que mais despreza?

Hitler e Estaline.

Gosta mais de liderar ou de ser liderada?

Gosto mais de ser liderada. Para liderar tem que se ter perfil e eu não tenho.

Era capaz de viver sem música?

Não. A música faz parte de nós. Tanto nos acompanha em momentos de dor e muito sofrimento como de alegrias e muita farra.

Existe algum animal que gostasse de ter e não pode?

Outrora tive uma cadela e gostei muito, mas agora não tenho condições em casa para ter animais, por isso nem penso nisso.

As pessoas preocupam-se mais ou menos com a saúde? Fazem prevenção?

Penso que já se vão preocupando mais e que vão fazendo rastreios conforme lhes vão indicando.

Ler jornais é saber mais?

Penso que é mais um complemento que nos pode ajudar muito, quer em termos de datas ou assuntos que estamos a estudar ou queremos aprofundar.

Fazem falta mais mulheres na política?

Claro que sim, mas esse é ainda um longo caminho que as mulheres vão ter que percorrer.

O que significa a expressão “gozar a vida”?

É viver intensamente cada dia, desfrutar e aproveitar bem, porque amanhã podemos já cá não estar, e a vida é para ser vivida e não só passar por ela, ou para vegetar.