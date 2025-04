Isilda Grilo

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Respirar fundo e contar até três para me acalmar.

Qual foi a melhor viagem que já fez?

A minha viagem de sonho foi a Cabo Verde.

Vale a pena ir votar?

Não vale a pena votar porque acaba sempre por dar ao mesmo.

Gosta de cozinhar? Qual o seu prato preferido?

Adoro cozinhar. Tenho muitos pratos de que gosto mas o meu preferido é Bacalhau à Zé do Pipo.

Quando se confronta com uma pessoa ignorante o que lhe apetece fazer?

Mais vale simplesmente ignorar. A pessoa acaba por achar que tem razão e não me chateio muito com o assunto.

Quantos espelhos tem em casa? E usa-os muitas vezes?

Tenho quatro espelhos mas não uso nenhum.

Gostava de participar num programa tipo Casa dos Segredos ou Quero namorar com um agricultor/agricultora, por exemplo?

Não, não me identifico com esse tipo de formato de programa. Não, nunca me inscrevi nem pondero inscrever-me.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema? E lembra-se qual foi?

Sim lembro, foi A Ressaca.

Costuma arrepender-se? Qual é o seu maior arrependimento?

Arrependo-me muitas vezes. O meu maior arrependimento é não conseguir dizer não muitas vezes.

Tem algum sonho que se repita regularmente? Qual é?

Tenho. Estou a subir umas escadas de madeira e vejo uma casa degradada mas nunca consigo chegar ao fim.

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio? Tem alguma utilidade?

Não, nunca leio. Acabo por usar para limpar os vidros e meter no lixo.

Sabe para onde levam e o que fazem ao lixo que coloca no contentor?

Presumo que vai para o aterro.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas devia ser obrigatório algum exame?

Sim, porque há muitas pessoas que deviam ter mais respeito pelos outros.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde? Porquê? E perto de onde mora há algum hospital privado?

Não vale a pena ter um seguro de saúde porque depois tenho de pagar na mesma quando precisar de o usar. E o hospital privado mais perto de onde moro é o do Entroncamento.

A guerra na Ucrânia causa-lhe alguma preocupação, ou vive o seu dia-a-dia sem se preocupar muito com isso?

Preocupa-me sempre por pensar que podia ser comigo ou com os meus, mas não deixo de viver o meu dia-a-dia.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

O maior problema na minha zona é a degradação das estradas, mas considero que é um problema geral.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias? E se isso fosse possível, o que fazia nos restantes dias, passeava ou arranjava outro emprego?

Não concordo. Na minha profissão não tenho dias específicos para ir trabalhar.

A que distância de sua casa fica o seu trabalho? Tem que usar carro para lá chegar? Sem carro podia ter o mesmo emprego?

Moro muito perto do meu local de trabalho. São cinco minutos a pé e estou lá. Muitas vezes vou de bicicleta. Só uso carro porque pode ser preciso para alguma urgência.

Teve que recorrer recentemente a um serviço público (renovar carta ou cartão do cidadão, ir a uma consulta médica, etc...) como correu?

Fui a uma consulta médica e correu tudo normalmente.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Eu gosto de tudo em geral, mas nunca comeria baratas nem minhocas…

Alguma vez pediu um livro de reclamações? Qual o motivo?

Nunca tive de chegar ao ponto de pedir um livro de reclamações.

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

Um sono irresistível só mesmo a toque de comprimidos.

Quantos cafés bebe por dia? E porque os bebe?

Costumo beber 2 ou 3 cafés por dia, no máximo. Tenho o hábito de beber um café de manhã e um depois do almoço.

A instalação de câmaras de vídeo é uma boa maneira de combater a criminalidade?

Não concordo, as imagens das câmaras acabam por não ser perceptíveis e não podem serem usadas como prova.

Tem alguma preocupação especial com o ambiente? Separa o lixo em casa, desliga as luzes quando não estão a ser necessárias, não usa o carro quando não é mesmo necessário ou tenta poupar água, por exemplo?

Sou muito cuidadosa com o ambiente. Desligo as luzes quando não são necessárias, não uso o carro quando não é necessário e tento poupar o máximo de água.