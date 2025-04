Ana Patrícia Inácio

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Depende do imprevisto. Há imprevistos nos quais não sou, de todo, capaz de manter a calma. No entanto o respirar fundo é sempre muito importante e tentar ser mais racional que emocional.

Alguma vez pediu um livro de reclamações?

Já sim, num hospital. No entanto acho que já devia ter pedido mais vezes…

Gosta de conduzir? Já soprou no balão?

Gosto muito de conduzir, mas nos meus 25 anos de carta nunca me mandaram soprar no balão. Confesso que tenho alguma curiosidade em fazê-lo!

Quais as datas importantes que costuma celebrar?

Os aniversários são sempre datas especiais, especialmente os dos filhos e a data de “namoro”.

E gosta de comemorar o seu aniversário?

Engraçado que, de todas as datas, é aquela que menos gosto de celebrar… não dou muita importância a esse dia… Acho que nunca dei! Mas há sempre uma pequena festa, para a família e amigos mais próximos.

Se voltasse a ter 15 anos, o que fazia?

Tudo o que fiz na minha adolescência. Fui muito feliz na minha adolescência. Tive bastante liberdade, com bastante responsabilidade. O meu grupo de amigos era quase todo mais velho do que eu, pelo que saí muito e diverti-me muito, foram tempos bem vividos!

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde?

Já tive seguro de saúde mas actualmente não tenho. Não sinto falta, felizmente, porque a saúde é boa e porque acredito que temos um óptimo Serviço Nacional de Saúde, com extraordinários profissionais que, embora esteja a passar por uma fase complicada, continua a ser uma boa opção quando é necessário.

Costuma comprar um jornal pelo que vê na primeira página?

A primeira página é sempre um chamariz do que podemos encontrar dentro do jornal e claro que pode levar à compra do mesmo, ou não.

Era capaz de viver sem música?

Isso é que não. A música é algo que me acompanha desde pequena, nos meus tempos de coro da igreja. É uma paixão, é algo que me consegue provocar sensações diversas e emoções fortes. Adoro ouvir aquelas vozes que nos arrepiam ou nos fazem chorar de tão boas que são.

A que petisco não resiste?

Adoro comer, aliás isso é notório em mim! Gosto muito de uma boa mesa de petiscos, pica-pau, moelas, farinheira com ovos, mariscos… Mas também adoro um bom prato de cozido à portuguesa, ou um belo polvo à lagareiro.

E qual é o seu prato preferido de bacalhau?

Isso é uma escolha difícil. Talvez o bacalhau à Gomes de Sá da minha mãe.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Qualquer coisa que envolva insectos, cobras e afins. Penso que quando a alimentação incluir esses ingredientes vou com certeza perder peso!

Costuma dar a vez a pessoas mais idosas na fila do supermercado?

Sempre que tal seja uma necessidade e que a pessoa assim queira, claro. Porque a realidade é que há pessoas de idade com uma óptima saúde e que não querem usufruir desses “privilégios”.

Costuma apostar na raspadinha? Tem sorte ao jogo?

Não jogo em nada porque não tenho sorte ao jogo. Tenho sorte no resto!

Alguma vez deu sangue?

Dei sangue uma vez e depois desmaiei. Não voltei a dar, mas sei que devia e que é uma carência no sistema de saúde.

Costuma fazer habitualmente a separação dos lixos domésticos?

Não a 100%, devia ser mais rigorosa, confesso. Mas acho que é algo muito importante e fundamental em prol do nosso planeta.

Tem conta em alguma rede social? Qual a sua opinião sobre elas?

Tenho redes sociais, Facebook e Instagram, pessoal e empresarial. Acho que são uma ferramenta importante para os negócios, para nos darmos a conhecer, e uma óptima montra do nosso trabalho. Já no campo pessoal acredito que nos aproxima de quem está longe e afasta de quem está perto.

Já visitou alguma praia fluvial da região?

Só de passagem porque não sou muito fã de praia onde não vejo o fundo. Tenho algum receio do que possa lá andar a nadar.

Gosta mais do campo ou da cidade?

Vivi na cidade até 2022, altura em que trocámos Sintra por Salvaterra de Magos. Gosto muito mais do campo para viver e trabalhar, mas ainda preciso de ir a Sintra com regularidade, sinto falta de alguma da agitação da cidade.

Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje? Porquê?

Gostei muito de conhecer o México. As paisagens são deslumbrantes, as praias são lindíssimas, as pessoas são muito simpáticas… é um paraíso na terra.