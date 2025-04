Paulo Pereira

O que punha a funcionar na sua terra que não existe?

Visto ser uma terra já com uma elevada população idosa, um centro de convívio onde pudessem ler, jogar, ver televisão e principalmente socializar, poderia ser bom.

Conseguia viver sem telemóvel?

Não, o telemóvel para mim é indispensável. É a forma diária que tenho para contactar o meu filho que está na Irlanda, e ajuda-me na gestão do negócio da minha mulher. O telemóvel e o tabaco são duas coisas que não ficam em casa, e se ficam volto para os ir buscar.

Tem alguma superstição, ou hábito regular?

Superstição não tenho, mas tenho o hábito regular de fumar.

Quando está a almoçar ou a jantar com a família ou amigos e há alguém que passa o tempo a consultar o telemóvel, isso incomoda-o?

A mim não me incomoda. No entanto os meus grupos de jantares não têm esse hábito, a não ser para resolver qualquer assunto realmente urgente.

Tem a profissão que gostaria de ter?

Não tenho, porque estou reformado. E quando no activo também nunca tive. Gostava de ter seguido Direito mas não foi possível.

Custa-lhe levantar-se de manhã?

Não me custa nada levantar-me… depois das 10 horas.

De quantas horas de sono precisa para acordar bem disposto?

8/9 horas já me deixam bem para o dia.

Nas férias prefere praia, campo ou neve?

Prefiro campo, detesto praia, no entanto a minha preferência são as piscinas ou parques aquáticos. Este ano ainda não há férias planeadas, mas os meus planos agora têm de incluir a minha neta e, por isso, a organização depende da disponibilidade do meu filho e nora.

Os jovens estão motivados para preservar as tradições?

Não é essa a ideia que tenho. Julgo que os jovens actuais pouco ligam a tradições.

Prefere vinho branco, rosé, ou tinto? E a acompanhar com quê?

Tinto com carne, branco com peixe e algum marisco. Rosé, nunca.

Alguma vez pediu o livro de reclamações?

Até hoje nunca tive necessidade de o fazer.

Era capaz de dar trezentos euros por uns sapatos?

Se gostasse muito deles e fossem de qualidade superior, daria.

Gosta de ouvir cantar o fado?

Gosto e tenho alguns fadistas preferidos: Camané, Mariza, Jorge Fernando, Cuca Roseta, etc...

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

Programas de televisão ocos de conteúdos.

Consegue perceber tudo o que está escrito num contrato de um seguro ou de um empréstimo bancário, por exemplo? E tenta lê-los, ou limita-se a assinar e a esperar que tudo corra bem?

Leio e releio e se por acaso tiver dúvidas, consulto a minha advogada antes de assinar. Mas, por norma, quando me deparo com situações dessas já vou com o trabalho de casa feito.

Os programas de culinária da televisão abrem-lhe o apetite?

E dão-lhe vontade de cozinhar?

Nem de ver, quanto mais de cozinhar.

No Verão caracóis e cerveja caem bem? Ou tem outra sugestão?

Cerveja sem caracóis, prefiro umas caracoletas assadas ou um camarão de Espinho.

Num dia de sol o que não dispensa: chapéu ou óculos de sol?

Óculos de sol, sempre. Chapéu uso nas touradas.

Sabe andar de bicicleta e de mota?

Sei andar de bicicleta, acho eu, porque já não o faço há muitos anos.

Fecha a água enquanto escova os dentes ou enquanto se ensaboa no banho?

Não, está sempre a correr...sei que é um mau hábito mas…

Sabe o nome do seu médico de família? Há quanto tempo não o vê?

Sei e vejo-o de 6 em 6 meses por motivos de controle.

Quais são os principais problemas ambientais na sua área de residência e de trabalho? Como acha que podiam ser resolvidos?

As descargas para o rio e a falta de fiscalização na ETAR, poderiam ser resolvidos com apertada fiscalização e empenho, no entanto não vejo vontade, nem pessoas na câmara para o fazerem.