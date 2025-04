Tiago Teixeira

Quantos cafés bebe por dia? E porque os bebe?

Bebo um ou dois cafés por semana. Gosto muito de café e sei ver se um café é bom ou mau. Tenho familiares com problemas cardíacos e não devo beber café com frequência. Quando estou cansado bebo um café e fico com mais energia.

Num Inverno chuvoso, quantos guarda-chuvas costuma perder?

Uso boné com regularidade, logo não necessito de usar muito o guarda-chuva. Apenas o uso quando necessito levar o meu filho à rua e nessa altura tenho sempre um no carro.

Sabe o nome do seu médico de família? Há quanto tempo não o vê?

Neste momento sei que tenho médico de família, mas não sei o nome. O médico de família anterior foi morar para outra região e tenho um novo agora que ainda não necessitei de consultar.

Se lhe oferecessem bilhetes para a ópera ia ver, mesmo que fosse obrigatório usar fato escuro ou smoking?

Sim, claro que ia. Gosto de vários tipos de música e existem óperas muito boas. Usar um smoking todos os dias não gosto, mas em ocasiões especiais não me choca.

Se lhe saísse o Euromilhões qual era a primeira coisa que fazia?

Sonho comprar um iate e dar a volta ao mundo com ele. Visitar ilhas paradisíacas, acompanhado com a minha esposa e o meu filho, sem ter pressa para voltar a casa. Claro que teria de ter o telefone desligado para podermos desfrutar da viagem. Teria apenas um fax ligado para alguma emergência...

Já foi ver algum concerto ou espectáculo numa sala da região?

Sim, fui à Alma do Vinho. É um festival que ocorre em meados de Setembro em Alenquer. Recebe todos os anos milhares de visitantes e é dedicado ao vinho e à vinha. Tem também gastronomia, desporto, entre outras actividades.

Dos produtos que costuma comprar, qual foi o que aumentou mais?

Todos os produtos relacionados com a alimentação subiram bastante.

Se voltasse a ter 15 anos, o que fazia?

Namorava mais ainda, namorei nessa altura mas acho que ainda foi pouco. É a idade em que mais devemos namorar...

Costuma arrepender-se?

Nem por isso, normalmente sou uma pessoa ponderada.

Qual é o seu maior arrependimento?

Ter vendido o meu primeiro carro. Era um Honda Civic. Não o deveria ter vendido, porque hoje valia muito dinheiro.

Tem algum sonho que se repita regularmente?

Não. Tenho noites tranquilas.

Quando se confronta com uma pessoa ignorante, o que lhe apetece fazer?

Ignorar, não lhe dar importância. O melhor que podemos fazer a uma pessoa assim é ignorá-la.

Sabe para onde levam e o que fazem ao lixo que colocam no contentor/es?

Penso que é levado para centros de reciclagem. Todos devemos cuidar do meio ambiente.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas, devia ser obrigatório algum exame?

Exame, acho que não. Só deveriam pagar impostos como todos os outros que circulam nas estradas, já que ocupam a via de quem paga.

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio? Tem alguma utilidade?

Serve para ver as promoções.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

Uma coisa que deveria ser melhorada é o estado do piso, as estradas estão em muito mau estado.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias? E se isso fosse possível, o que fazia nos restantes dias, passeava ou arranjava outro emprego?

Depende, tenho duas posições opostas. A nível pessoal seria óptimo, a nível profissional complicava bastante. Se isso acontecesse, iria aproveitar o tempo para passear mais.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Nem que me pagassem comeria sardinhas. Detesto o cheiro, o sabor e as espinhas.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional ou mudarmos o actual? E o que devia ser mudado?

Não. O hino não deve ser alterado, faz parte das nossas tradições.

Quais as datas importantes que costuma celebrar?

Gosto de celebrar as datas que acho serem importante para todos nós, os aniversários e o Natal.

Tem algum segredo guardado há muitos anos, que lhe tenham pedido para guardar?

Sim, tenho, e não é para revelar.

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

Em pleno Inverno, quando está frio e chuva e estamos no quentinho só apetece dormir...

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Exprimir calma. Não podemos demonstrar que estamos em ‘stress’.