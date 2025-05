Luís Pinto

Quando viaja prefere que meio de transporte?

O carro é o mais prático.

Num dia de sol, o que não dispensa?

Os óculos de sol.

O que punha a funcionar na sua terra que não existe?

Uma pista de karting. Adoro praticar.

Quais são os principais problemas na sua área de trabalho? Como acha que podiam ser resolvidos?

Por vezes marcar horários para os funerais. Há falta de padres.

Conseguia viver sem telemóvel?

Talvez sim, mas hoje é uma ferramenta essencial.

Tem a profissão que gostaria de ter?

Tenho. Gosto do que faço.

Nas férias prefere praia, campo ou neve? Já planeou as suas férias deste ano?

Praia, adoro praia. As férias deste ano já estão planeadas e pagas. Vão ser no Sul de Espanha, é mais barato que o Algarve.

Os jovens estão motivados para segurar as tradições?

Penso que não. Hoje só ligam aos meios tecnológicos.

Custa-lhe levantar-se de manhã para ir trabalhar?

Depende. De Verão não, de Inverno sim.

Qual o objecto que nunca fica em casa?

O relógio.

As pessoas preocupam-se mais ou menos com a saúde? Fazem prevenção?

Penso que as pessoas se preocupam mais com a saúde e fazem consultas de rotina. Principalmente após o Covid.

Tem alguma superstição ou hábito regular?

Superstição não. Tenho o hábito de beber um café assim que acordo. Não pode faltar.

O que prefere: vinho branco, rosé ou tinto? E a acompanhar com?

Vinho tinto a acompanhar com um bom cozido à portuguesa.

De quantas horas de sono precisa para acordar bem disposto?

Não preciso muito... 6 a 8 horas de sono.

Alguma vez pediu o livro de reclamações?

Não, nunca necessitei.

Era capaz de dar trezentos euros por uns sapatos?

Sou capaz, mas não dou.

Quando está a almoçar ou a jantar com a família ou amigos e há alguém que passa o tempo a consultar o telemóvel, isso incomoda-o?

Não me incomoda, mas tento que não se use o telemóvel à mesa. Às vezes não é fácil.

Gosta de ouvir cantar o fado? Tem algum sítio preferido?

Gosto, mas não é o meu género de música.

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

Uma noite na “farra” com amigos.

Consegue perceber tudo o que está escrito num contrato de um seguro ou de um empréstimo bancário, por exemplo? E tenta lê-los, ou limita-se a assinar e a esperar que tudo corra bem?

Normalmente, antes de assinar leio. Talvez me escapem algumas letras minúsculas.

Os programas de culinária da televisão abrem-lhe o apetite?

E dão-lhe vontade de cozinhar?

Não, não costumo ver esse tipo de programas.

Sabe andar de bicicleta e de mota?

Ambas.

Fecha a água enquanto escova os dentes ou enquanto se ensaboa no banho?

Quando lavo os dentes fecho. No banho não.

Sabe o nome do seu médico de família? Há quanto tempo não o vê?

Sei, chama-se Generoso. Sou visto de 6 em 6 meses por ele.

Quais são os principais problemas ambientais na sua área de residência e de trabalho? Como acha que podiam ser resolvidos?

A poluição do Rio Maior é um problema devido à sujidade e mau cheiro. Penso que podia ser resolvido, se houvesse boa vontade de algumas fábricas.

No Verão gosta de caracóis e cerveja?

Cai bem ao final da tarde. E um camarão cozido fresquinho também.