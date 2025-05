Marina Casimiro

Se os padres pudessem casar a Igreja Católica beneficiava com isso?

Sim, os padres deveriam ser pessoas normais, a sua fé ou crença não os deveria impedir de fazerem uma vida normal. Aliás, tendo conhecimento de causa sobre a vida conjugal, poderiam aconselhar muito melhor os fiéis.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema?

E lembra-se qual foi?

Sim, foi no Verão do ano passado, o filme foi o Deadpool & Wolverine.

Há alguma coisa que não seja cara? Qual?

Está realmente tudo mais caro, no entanto os supermercados apresentam lucros cada vez maiores.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Fazia tudo o que fiz, mas mais.

Costuma arrepender-se? Qual é o seu maior arrependimento?

Arrependo-me muitas vezes, mas não carrego os arrependimentos comigo, aprendo com eles.

Quando se confronta com uma pessoa ignorante que o que lhe apetece fazer?

Fico bastante irritada quando encontro pessoas ignorantes, até porque vivemos com respostas à distância de uma busca na Internet. Mas como a irritação não me leva a lado nenhum, deixo -me estar no meu canto, cada qual é como quer.

Tem algum sonho que se repita regularmente?

Não, sonho quase todos os dias, mas nunca repetido. Por vezes os sonhos são continuações do sonho da noite anterior.

Alguma vez pensou fazer uma operação plástica?

Não, mudar a minha imagem com uma plástica não me deixaria mais feliz.

Alguma vez teve que mandar arranjar alguma coisa que estava no prazo de garantia?

Sim, já mandei arranjar algumas coisas, a última foi uma máquina de café. Demorou algum tempo, mas correu bastante bem.

Era capaz de matar uma galinha um coelho, ou outro animal para cozinhar? E era capaz de se tornar vegetariana?

Não, não era capaz de matar nenhum animal para cozinhar. Já há alguns anos que não como carne, portanto não teria problema nenhum em tornar-me vegetariana. Embora reconheça que seria bastante difícil, não por gostar muito de peixe ou ovos, mas sim porque o meu trabalho faz com que tenha que fazer muitas refeições fora de casa e há poucos restaurantes que sirvam pratos vegetarianos que não sejam apenas salada de alface e tomate.

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio? Tem alguma utilidade?

Não recebo publicidade no correio.

Sabe para onde levam e o que fazem ao lixo que coloca no contentor/es?

Espero que seja para o centro de reciclagem, mas não tenho a certeza.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas, devia ser obrigatório algum exame?

Sim, deveria haver um exame básico do Código da Estrada. Coisas como parar num semáforo ou indicar para que lado se quer virar fazem muita falta na estrada.

Se estiverem duas pessoas do mesmo sexo a namorar num local público perto de si, isso incomoda-a?

Não, nem deveria incomodar ninguém. Com tanta violência por todo o lado, como é que demonstrações de afecto podem incomodar alguém?

Os políticos são todos corruptos?

Não acredito que os políticos sejam todos corruptos, mas também não acredito que a política seja uma instituição de meritocracia. Estamos a eleger pessoas vazias de ideias, basta ouvir os discursos de ódio e de apontar o dedo. Nos debates não se discutem ideias, discute-se quem é que é o pior. No nosso país qualquer político é Senhor Doutor, muitas vezes sem pôr os pés no ensino superior. Penso que a maioria está na política para ser servido pelo país, e não para servir o país, isto não é ser corrupto, mas não fica muito longe.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde? Porquê? E perto de onde mora há algum hospital privado?

Tenho seguro de saúde e hospital privado e clínicas perto de casa, fica-me mais barato pagar o seguro de saúde, do que estar constantemente a faltar ao trabalho para tentar marcar consultas e afins.

A guerra na Ucrânia causa-lhe alguma preocupação, ou vive o seu dia a dia sem se preocupar muito com isso?

Causa-me bastante preocupação. Até ter rebentado a guerra, sempre pensei que a Europa era segura, depois de ter rebentado a guerra percebi que há muito menos bom senso do que aquilo que pensava. E que, até nós, podemos estar a uma campanha de desinformação de poder eleger alguém como o Putin ou o Trump.