Leandro Damião

Alguma vez assistiu a uma tourada ao vivo?

Nunca assisti a uma tourada ao vivo. Não é algo com que me identifique. Mas entendo quem a veja como uma tradição.

Costuma comprar um jornal pelo que vê na primeira página?

Não. Leio as notícias online, de forma mais rápida e actualizada.

Faz caminhadas ou corre regularmente?

Não costumo correr regularmente, mas reconheço que muitas pessoas estão a adoptar esse estilo de vida mais saudável.

O que punha a funcionar na sua terra que não existe?

Punha a funcionar um local de reparação de objectos, onde se ensine a consertar em vez de deitar fora.

No tempo chuvoso, usa guarda-chuva?

Não uso. Prefiro usar um casaco com capuz. Nunca me habituei a andar com chapéu-de-chuva.

Bebe vinho às refeições? E o vinho acompanha com que comida?

Não gosto de vinho, prefiro outras bebidas.

Alguma vez pediu o livro de reclamações? Qual o motivo?

Sim, por mau atendimento. Acho importante exigir respeito enquanto consumidor.

Concorda que os políticos usem as redes sociais para responderem aos críticos?

Sim, desde que seja feito com respeito e argumentos. Aproxima-os da população.

Conseguia viver sem telemóvel?

Sim, conseguia. Acredito que poderia encontrar formas alternativas de organizar a minha vida profissional e pessoal.

Costuma assistir a concertos de Verão? Quais os que não perde?

Sim, especialmente os de música nacional. Gosto da energia e do ambiente.

Custa-lhe levantar-se de manhã para ir trabalhar?

Não custa, porque gosto do que faço. Ter um propósito ajuda muito.

Fazem falta mais mulheres na política?

Sim, precisamos de mais representatividade e equilíbrio nas decisões.

Gosta de comemorar o seu aniversário? Qual o melhor presente que já recebeu? E o mais divertido?

Gosto de celebrar com os mais próximos. O melhor presente foi tempo e presença de quem mais gosto. O presente mais divertido foi o momento vivido, não o objecto.

Gosta de ouvir os foguetes nas festas populares?

Sim, gosto da animação que eles dão.

Já apanhou alguma multa de trânsito? Porquê?

Por excesso de velocidade. Foi merecida.

Já visitou alguma praia fluvial da região?

Sim, já visitei a praia fluvial de Olhos de Água. É um lugar calmo e agradável para passar algum tempo.

Qual foi a maior extravagância que fez na sua vida?

Nunca fui de fazer grandes extravagâncias. Gosto de manter as coisas mais simples.

O que gostava de fazer e não faz para não cair no ridículo?

Nada em especial. Gosto de ser prático e não penso muito nesse tipo de coisa. Se não faço, é porque não me interessa, não por receio de parecer ridículo.

O voto devia ser obrigatório?

Sim. A participação cívica devia ser um dever assumido.

Quais as personagens históricas que mais despreza?

As que usaram o poder para prejudicar o povo. Ditadores, principalmente.

Qual a sua actividade preferida?

Criar. Seja em projectos, negócios ou ideias.

Qual a tradição que nunca podemos deixar morrer?

As festas populares. São o coração das nossas vilas e cidades.

Qual é o seu maior defeito?

Querer fazer tudo sozinho.

Quantos verdadeiros amigos, acha que tem?

Poucos, mas suficientes. Uns cinco.

Que estação do ano prefere?

Primavera. Há uma energia de recomeço.

Sabe andar de bicicleta e de mota?

Sim, gosto bastante.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional?

Não. O actual representa bem o país.

Tem algum familiar internado num lar de terceira idade? E consegue arranjar tempo para o visitar regularmente?

Felizmente, não tenho ninguém num lar de terceira idade, neste momento.

Tem alguma superstição, ou hábito regular?

Não tenho nenhum hábito regular. Gosto de manter alguma liberdade na rotina.

Usa agenda para planear o seu dia-a-dia?

Não uso agenda física. Uso o calendário no telemóvel porque é mais prático, está sempre comigo e permite-me organizar os dias com facilidade.