Manuel Vítor Dias da Cruz

Quem lhe contava histórias quando era criança?

Ninguém me contou histórias quando era criança. Comecei a trabalhar com 11 anos. Os meus pais não tinham tempo para contar histórias. Agora conto aos meus netos a minha história de vida.

Que conselho daria ao primeiro-ministro?

Aumentar as reformas dos pensionistas, pelo menos até ao ordenado mínimo.

Tem alguma superstição, ou hábito regular?

Não tenho superstições nem hábitos regulares, mas tenho medo de alturas.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

Honestidade, bondade, simpatia e frontalidade. Não gosto de pessoas que falam mal das outras pelas costas.

Já alguma vez teve de mudar um pneu do carro?

Sim, várias vezes. Quando não consigo, chamo a assistência em viagem.

A que petisco não resiste?

Leitão da Bairrada.

É adepto das chamadas “Color Run”?

Não sou adepto dessas modernices.

O que o leva a fazer “zapping” na televisão?

Muita coisa, mas se houver futebol não mudo de canal.

Conseguia viver sem telemóvel?

Por pouco tempo. Agora já faz parte das nossas vidas.

Do que é que sente mais saudades?

De ser jovem e fazer as mesmas coisas que fazia sem esforço.

Era capaz de viver sem música?

Sim. Não sou grande adepto. Gosto de fado.

Alguma vez deu sangue?

Sim. No Hospital de Santarém. Gosto de pensar que estou a contribuir para ajudar alguém.

Qual foi a sua maior extravagância?

Não me lembro de nenhuma.

Qual a promessa que fez a si próprio mais vezes no início de cada ano e que vai continuar a fazer porque ainda não conseguiu cumpri-la?

Nunca fiz promessas. Vou fazendo o que vai surgindo no dia-a-dia.

Qual a sua actividade preferida?

Gosto de trabalhar no meu café e no minimercado. Não me vejo a fazer outra coisa.

Alguma vez pediu o livro de reclamações?

Não, nunca foi preciso.

Já fez alguma viagem de férias a um país estrangeiro?

Gostava de fazer, mas ainda não tive oportunidade.

Costuma fazer exercício físico?

Faço em casa e, de vez em quando, faço umas caminhadas.

Já visitou algum museu da região?

Museu não me recordo, mas conventos já visitei alguns, não propriamente da região. Visitei o Convento de Mafra e o Mosteiro da Batalha, entre outros.

Costuma utilizar auto-estradas mesmo tendo estradas alternativas?

Costumo usar as auto-estradas, porque é mais rápido e mais seguro.

Costuma comprar um jornal pelo que vê na primeira página?

Compro todos os dias o Correio da Manhã, mas não é pela capa.

À mesa, branco ou tinto?

Nem branco nem tinto. Bebo água ou sumos e não a todas as refeições.

Era capaz de se tornar vegetariano?

Nem pensar. Gosto muito de carne. Não dispenso uma carne grelhada ou leitão assado à moda da Bairrada...

Acha que a Justiça funciona?

Nem sempre funciona. Vê-se muita injustiça por aí.

Costuma gastar dinheiro com o futebol? Vai ao estádio ver os jogos? Qual é o seu clube? Sofre a ver futebol?

Sim, gasto dinheiro com futebol. Vou ao estádio ver o meu Benfica e sofro quando ele joga.

Estamos na era do digital, acha que facilita a vida das pessoas o facto de estarmos “sempre ligados e contactáveis”?

Sem dúvida, podermos falar com quem precisamos, na hora, é muito bom.

Nas férias prefere praia, campo ou neve? Já planeou as suas férias este ano?

Prefiro o campo. Gosto de estar na natureza. Este ano, não vou de férias. Fico em casa.

Existe algum animal que gostasse de ter e não pode?

Nem por isso. Tenho os que gosto, cães e ovelhas.