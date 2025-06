Carla Quelhas

Conseguia viver sem telemóvel?

Sim, conseguia viver sem telemóvel. Já vivemos muitos anos e conseguíamos chegar ao outro com facilidade, com chamadas fixas.

Costuma fazer habitualmente a separação dos lixos domésticos? Porquê? Que opinião tem sobre este assunto?

Sim, costumo separar os lixos domésticos, para podermos ter uma vida melhor. Toda a gente devia ficar sensibilizada sobre este assunto, para cuidarmos do planeta.

É adepta das redes sociais? Tem conta em alguma rede social? As redes sociais aproximam ou afastam as pessoas?

Não sou adepta de redes sociais, mas tenho uma conta no facebook.

Já visitou alguma praia fluvial da região?

Não.

Gosta mais do campo ou da cidade? Porquê?

Gosto mais da cidade.

Gosta de conduzir? Já teve que soprar no balão de controlo da alcoolemia?

Sim, gosto de conduzir. Nunca soprei no balão.

Quais as datas importantes que costuma celebrar?

As datas que costumo celebrar são os aniversários da família.

Gosta de comemorar o seu aniversário?

Não gosto de comemorar o meu aniversário, mas é sinal que vamos tendo saúde.

Se voltasse a ter 15 anos, o que fazia?

Se voltasse a ter 15 anos, continuava os estudos.

Custa-lhe levantar-se de manhã para ir trabalhar?

Não me custa nada levantar para ir trabalhar.

A que distância de sua casa fica o seu trabalho? Tem que usar carro para lá chegar? Sem carro podia ter o mesmo emprego?

A minha casa fica a 20 minutos do trabalho, indo de carro. Sem carro teria que apanhar o autocarro, que é o meio de transporte que passa à porta da empresa.

Costuma comprar um jornal pelo que vê na primeira página?

Não.

Era capaz de viver sem música?

Não.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Pensar que existem pessoas bem piores que nós.

Alguma vez pediu um livro de reclamações?

Nunca.

Alguma vez teve de mudar um pneu?

Não.

A que petisco não resiste?

Não resisto a um bom bife com batatas fritas.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Favas.

Sabe cozinhar? Qual é a sua especialidade?

Sei cozinhar e cozinho de tudo.

Qual o seu prato preferido de bacalhau?

O meu prato preferido é Bacalhau à Brás.

Costuma dar a vez a pessoas mais idosas na fila do supermercado?

Claro que sim.

Costuma apostar na raspadinha? Tem sorte ao jogo?

Não costumo jogar.

Usa agenda para planear o seu dia-a-dia?

Não planeio nada na vida, é um dia de cada vez.

Que estação do ano prefere?

Verão.

Alguma vez deu sangue?

Não, nunca dei sangue.

Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje? Porquê?

Já fiz várias e gostei muito de conhecer novas culturas.

Tem ou já pensou contratar um seguro de saúde? Perto de onde mora há algum hospital privado?

Tenho seguro de saúde e temos vários hospitais privados em Lisboa, que ficam a cerca de 15 quilómetros da minha residência.