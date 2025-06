Eduardo Soares

Se pudesse ter um super poder qual escolheria? Porquê?

Poder voar, para ver o mundo de outra perspectiva.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

Honestidade e lealdade é o que mais aprecio numa pessoa.

Já foi vítima de alguma burla? O que fez?

Nunca. Tive a sorte de nunca passar por essa situação.

Se lhe saísse o Euromilhões qual era a primeira coisa que fazia?

Não jogo, mas se saísse ajudaria algumas pessoas.

Vale a pena ir votar? Porquê?

Sim sempre, para podermos depois exigir.

Que estação do ano prefere?

A estação que prefiro é a Primavera.

Qual o objecto que nunca fica em casa?

O telemóvel nunca fica em casa. Hoje em dia é importante estarmos contactáveis.

Gosta de cozinhar? Qual o seu prato preferido?

Só sei fazer grelhados, podem ser de peixe ou carne.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde? Porquê? E perto de onde mora há algum hospital privado?

Tenho seguro de saúde, porque o SNS não me dá garantias de um serviço normal. Onde moro não existe qualquer hospital privado.

A guerra na Ucrânia causa-lhe alguma preocupação, ou vive o seu dia-a-dia sem se preocupar muito com isso?

Claro que me causa preocupação, porque o sofrimento humano tem sido muito grande.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

Melhoramento dos caminhos municipais, nas freguesias de Vila Franca de Xira.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias? E se isso fosse possível, o que fazia nos restantes dias, passeava ou arranjava outro emprego?

Não estou de acordo com a semana de 4 dias trabalho, pois sempre trabalhei 6 dias por semana e ainda tenho tempo para passear, estar com os amigos, ir às festas populares…

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Nem que me pagassem comia arroz de lampreia.

Conseguia viver sem telemóvel? Porquê?

Sim, porque o ser humano tem uma grande capacidade de adaptação.

Se pudesse encarnar uma personagem por um dia, qual escolheria? Porquê?

Robin Hood, para tentar criar uma melhor justiça social.

Verão é tempo de festas populares. Quais as festas a que não falta?

Não falto ao Colete Encarnado, Feira de Maio, Barrete Verde e muitas outras.

Do que é que sente mais saudades? Porquê?

Da minha adolescência, sobretudo dos anos 80. Foram tempos muito bons.

Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje? Porquê?

Tailândia, porque é o paraíso na Terra.

No Natal, o que não pode faltar na sua mesa?

Não falta bacalhau e vinho.

Quem lhe contava histórias quando era criança?

Os meus avós eram as pessoas que me contavam histórias.

Gosta de grandes reuniões familiares?

Sim, é importante estarmos todos reunidos.

Quais as personagens históricas que mais despreza?

A que mais desprezo é Hitler.

Gosta mais de liderar ou ser liderado? Porquê?

Liderar, por uma questão de personalidade.

Era capaz de viver sem música?

Não, mas tinha que me adaptar.

Existe algum animal que gostasse de ter e não pode? Porquê?

O que gostava de ter, eu tenho.

As pessoas preocupam-se mais ou menos com a saúde? Fazem prevenção?

Preocupam-se mais, nas últimas décadas tem havido mais prevenção.

Tem alguma superstição, ou hábito regular?

Superstições não tenho, hábitos regulares tenho muitos.

Ler jornais é saber mais?

Sem dúvida. Leitura de jornais ou livros é fundamental.

Fazem falta mais mulheres na política?

Talvez. O importante é serem pessoas competentes e trabalharem em prol de todos e não apenas de alguns.

O que significa a expressão “gozar a vida”?

Saber aproveitar os prazeres da vida.