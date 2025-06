Madalena Santos

Qual o local que já visitou que mais a impressionou? Porquê?

Gostei muito de visitar Macau. Estar tão longe de Portugal, e encontrar tantos vestígios do nosso país... A diferença horária também foi interessante.

Qual a sua viagem de sonho?

Tenho ainda muitos locais que gostaria de visitar, mas acredito que Nova Iorque é uma boa ideia!

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Acreditar que algo melhor está a chegar, respirar fundo e contar até 10!

Vale a pena ir votar?

Vale sempre a pena ir votar.

Gosta de cozinhar? Qual o seu prato preferido?

Não gosto de cozinhar! Mas adoro um bom bacalhau com natas.

Pratica algum desporto? Ou gosta de praticar? Qual?

Gostaria de dizer que sim, mas não tenho ido às aulas de Fatburn e Pilates. Irei regressar com a brevidade possível.

Qual o seu clube desportivo?

Sport Lisboa e Benfica.

Quando se confronta com uma pessoa ignorante que o que lhe apetece fazer?

Não gosto de conflitos. Procuro compreender de onde vem essa ignorância e, se possível, contribuir com informação ou silêncio, dependendo do momento.

Quantos espelhos tem em casa? E usa-os muitas vezes?

Tenho três espelhos! Uso-os sempre que necessário. É um objecto de que gosto muito.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema?

E lembra-se qual foi?

Não me lembro. Há muito tempo que não vou ao cinema.

Costuma arrepender-se? Qual é o seu maior arrependimento?

Não tenho arrependimentos; talvez em certos momentos, pudesse ter feito algumas coisas de outra forma, mas foi o que na altura achei que seria o melhor. Vivo em paz com as minhas escolhas.

Tem algum sonho que se repita regularmente? Qual é?

Sonho com frequência, mas nenhum com regularidade.

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio? Tem alguma utilidade?

Sim, gosto de ler para estar a par dos eventos, abertura de comércio local. Gosto de estar informada.

Sabe para onde levam e o que fazem ao lixo que coloca no contentor/es?

Penso que o lixo vai para o aterro sanitário. Gostava de produzir menos lixo.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde? Porquê? E perto de onde mora há algum hospital privado?

Tenho um seguro de saúde e utilizo com frequência. Sim, em Santarém, a cerca de 30km da minha localidade.

A guerra na Ucrânia causa-lhe alguma preocupação ou vive o seu dia-a-dia sem se preocupar muito com isso?

As guerras no geral causam-me preocupação. Penso nas pessoas que vivem nas zonas de guerra e que ficaram sem os seus familiares, sem as suas casas…

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

A alimentação nas cantinas escolares.

Costuma mudar regularmente de operadora de telecomunicações? Porquê?

Não, tenho o mesmo operador há muitos anos.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias? E se isso fosse possível, o que fazia nos restantes dias, passeava ou arranjava outro emprego?

Acho a ideia interessante, desde que não tenha de trabalhar mais horas nesses dias Aproveitava para organizar a casa, passear com a família e cuidar de mim!

Gostou de andar na escola? E com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Sempre gostei da escola. Tive bons professores durante o meu percurso escolar.

Alguma vez frequentou uma praia de nudismo?

Penso que não.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Sinceramente, não consigo responder.

Tem algum segredo guardado há muitos anos, que lhe tenham pedido para guardar?

Não.

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

Uma semana de trabalho atarefada.

Quantos cafés bebe por dia? E porque os bebe?

Não gosto de café.

A instalação de câmaras de vídeo é uma boa maneira de combater a criminalidade?

Eu diria que pode ser uma forma de dissuadir a criminalidade.

Tem alguma preocupação especial com o ambiente? Separa o lixo em casa, desliga as luzes quando não estão a ser necessárias, não usa o carro quando não é mesmo necessário ou tenta poupar água, por exemplo?

Tento estar atenta ao ambiente. Acredito que podemos ser mais sustentáveis se consumirmos menos recursos do planeta, e por isso, todas estas acções são necessárias.