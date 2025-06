Bruno Duarte

Gosta de comemorar o seu aniversário?

Já gostei mais, mas sim, é sempre um dia especial.

Custa-lhe levantar-se de manhã para ir trabalhar?

Não, não me custa levantar para trabalhar. Já é um hábito e mesmo ao fim-de-semana acordo à mesma hora que durante a semana, às seis da manhã.

Quantos cafés bebe por dia? E porque os bebe?

Nenhum, não tenho esse hábito.

Alguma vez deu sangue?

Não, faz-me impressão, apesar de os médicos já me terem incentivado.

Costuma fazer habitualmente a separação dos lixos domésticos? Porquê? Que opinião tem sobre este assunto?

Sim. Acho que é um hábito que todos devemos ter, não custa nada e faz bem ao planeta.

Costuma apostar na raspadinha? Tem sorte ao jogo?

Não, não é um hábito. E quando o faço não tenho sorte nesse jogo.

A que petisco não resiste?

Pica-pau.

Tem alguma preocupação especial com o ambiente?

Sim, acho que devemos ter todos. Tentar poluir menos através de pequenos gestos e fazer a separação dos lixos em casa são coisas que acho que toda a gente deveria fazer.

Vale a pena ir votar?

Sim, é um dever e um direito de todos os cidadãos.

Para andar de bicicleta nas ruas e nas estradas devia ser obrigatório algum exame?

Exame não digo, mas alguma formação, conhecer minimamente os sinais de trânsito e as regras de circulação nas estradas.

O que lhe provoca um sono irresistível?

O cansaço. Quando estou muito cansado é tiro e queda.

Ainda há dinheiro para ir a um bom restaurante?

Há, muita gente ainda o faz. Os restaurantes estão sempre cheios.

Gosta de conduzir? Já soprou no balão?

Gosto, sempre gostei. Poder conduzir dá-nos liberdade para sair e conhecer novos sítios. Não, nunca soprei no balão.

Já alguma vez teve de mudar o pneu do carro?

Sim, várias vezes. É algo que acontece e é simples de fazer.

Conseguia viver sem telemóvel? Porquê?

Acho que hoje em dia ninguém consegue, estamos todos muito dependentes. Mas ainda sou do tempo que se ligava para os telefones fixos de casa para se falar com os amigos e familiares.

Que estação do ano prefere?

O Outono, nem faz muito calor nem muito frio. Gosto de ver a queda das folhas das árvores, acho bonito.

Como é que vive a época dos santos populares?

Não é uma coisa que seja muito do meu interesse.

Já visitou alguma praia fluvial da região?

Já, os Olhos de Água, em Alcanena.

Gosta mais do campo ou da cidade? Porquê?

Do campo, é mais tranquilo, há menos poluição, mais sossegado.

Era capaz de viver sem música?

Não, a música consegue fazer-nos distrair e proporcionar momentos divertidos.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde? Perto de onde mora há algum hospital privado?

Tenho um seguro de saúde, já precisei algumas vezes e também tenho de pensar no meu futuro. Sim, a CUF em Santarém.

Qual o seu prato preferido de bacalhau?

Bacalhau à brás. O ovo e as batatas dão-lhe sabor.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto? Porquê?

Eu já sou calmo por natureza, mas quando isso acontece tento passar à frente ou resolver o mais rapidamente possível, para não ter de me preocupar mais.

Gosta de uma boa discussão?

Detesto discussões, no mau sentido. Mas debates ou discussões no bom sentido sim, gosto.

De quantas horas de sono precisa para acordar bem disposto?

Cerca de oito ou nove, mas no mínimo oito.

Alguma vez pediu o livro de reclamações?

Não, em nenhuma situação. Nunca tive necessidade de o pedir, resolvi sempre as coisas a bem.

Quantos guarda-chuvas costuma perder num inverno bastante chuvoso?

Não costumo utilizar guarda-chuvas por isso não perco nenhum.

Prefere campo ou praia?

Campo e piscina, menos pessoas e menos confusão.