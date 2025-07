Maria Isaltina Gomes

A que petisco não resiste?

Não consigo resistir a uma boa açorda de ovas.

O que sente quando vê pessoas a pagar promessas de joelhos em Fátima?

Quando vejo as pessoas a pagar as promessas de joelhos em Fátima sinto solidariedade.

Sabe algum refrão de uma cantiga do Quim Barreiros? Qual?

Sim, claro que sim, “Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha”.

É capaz de cantar um fado do princípio ao fim? Qual?

Não, não consigo decorar uma canção do princípio ao fim.

Consegue perceber tudo o que está escrito num contrato de um seguro ou de um empréstimo bancário, por exemplo? E tenta lê-los, ou limita-se a assinar e a esperar que tudo corra bem?

Tento sempre perceber tudo o que está escrito e negociar ao máximo.

Sente que seria capaz de ser uma boa primeira-ministra?

Uma boa primeira-ministra não diria, mas uma primeira dama era capaz.

No Verão, caracóis e cerveja, cai bem?

Sim, cai muito bem, mas no meu caso prefiro um tango.

Sabe cozinhar ou prefere apreciar a comida no prato? Qual é a sua especialidade?

Sei cozinhar e a minha maior especialidade é sopa da pedra.

Quando convida amigos para jantar escolhe sempre vinhos do Ribatejo? Ou tem outras preferências? Se sim, quais?

Eu ofereço o jantar, eles que levem o vinho à sua escolha.

Quem gostava de convidar para lanchar? Porquê?

Gostava de convidar o Jason Mamoa, porque é um óptimo actor.

Que estação do ano prefere?

A estação do ano que prefiro é a Primavera.

Se pudesse ter um super poder qual escolheria? Porquê?

O super poder que escolhia, se pudesse, seria ajudar quem mais precisa, retirando a que tem a mais e oferecendo a quem realmente necessita.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

As qualidades que mais aprecio numa pessoa são a sinceridade, humanidade e ser uma pessoa carinhosa.

Já foi vítima de alguma burla? O que fez?

Sim, já fui. Reclamei na altura e sinceramente acabei por esquecer o assunto.

Qual o seu prato preferido de bacalhau?

O meu prato preferido de bacalhau é Bacalhau Espiritual.

Conseguia viver sem telemóvel? Porquê?

Sim, conseguia, mas precisava de ter um tablet.

Se pudesse encarnar uma personagem por um dia, qual escolheria? Porquê?

Se pudesse encarnar uma personagem seria o Joker para soltar a maldade que há em mim.

Verão é tempo de festas populares. Quais as festas a que não falta?

Depende. Se estiver bem disposta vou a todas, caso contrário falto a todas.

Do que é que sente mais saudades? Porquê?

Sinto muitas saudades do meu pai que já partiu há 11 anos.

Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje? Porquê?

A melhor viagem que fiz até hoje foi até Monte Gordo, porque adoro as paisagens do Alentejo que percorro até chegar ao destino.

No Natal, o que não pode faltar na sua mesa?

No Natal nunca falta na minha mesa um bolo rei.

Quem lhe contava histórias quando era criança?

Quando era criança ninguém me contava histórias.

Gosta de grandes reuniões familiares?

Não, nem grandes nem pequenas.

Gosta mais de liderar ou ser liderada? Porquê?

Gosto mais de liderar porque nasci para liderar.

Era capaz de viver sem música?

Sim era capaz de viver sem música mas ia acabar por cantar.

Existe algum animal que gostasse de ter e não pode? Porquê?

Não, já tenho os meus dois cães que foram o que eu sempre quis.

As pessoas preocupam-se mais ou menos com a saúde? Fazem prevenção?

Na realidade acho que neste momento há pessoas que já exageram.

Tem alguma superstição ou hábito regular?

Tenho. Nunca passo debaixo de umas escadas ou escadotes.

Ler jornais é saber mais?

Ler jornais é cultura e há pessoas que deviam ler mais.

Fazem falta mais mulheres na política?

Depende das mulheres.

O que significa a expressão “gozar a vida”?

Na minha opinião gozar a vida é cada um fazer à sua maneira. Quem pode pode, quem não pode olha....