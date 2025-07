Bruna Fortunato Ruas

Gosta de comemorar o seu aniversário?

Sim, acho que é uma data importante, tanto para mim, que celebro mais um ano de vida, como para os meus amigos e familiares que estiveram e estarão presente em mais um ano.

Custa-lhe levantar-se de manhã para ir trabalhar?

Sim. Há dias ou semanas em que me sinto um pouco mais atarefada, causando tanto cansaço físico como mental.

Quantos cafés bebe por dia? E porque os bebe?

Não faço uso de cafeína.

Alguma vez deu sangue?

Sim, sou doadora de medula óssea e de sangue. Acho que é extremamente importante fazer parte de projectos que têm o intuito de salvar vidas.

Em tempo de férias, prefere o campo ou a praia? Porquê?

Gosto de ambos, mas acho que cada um se encaixa melhor em uma época específica do ano. Se fosse tirar férias no Verão, sem dúvida que escolheria a praia, agora se fosse no Inverno seria no campo.

A que petisco não resiste?

Gosto muito de petiscar uma batata frita aos finais de semana junto com uma cervejinha gelada.

Tem alguma preocupação especial com o ambiente?

Sim. Não deitar lixo na rua foi algo que me foi ensinado dentro de casa ainda em criança e que levo comigo até hoje e certamente irei ensinar aos meus filhos.

Vale a pena votar?

Com certeza. Achamos que um voto não tem poder de mudar nada, mas a falta de um pode fazer uma diferença enorme no resultado final.

Para andar de bicicleta nas ruas e nas estradas devia ser obrigatório algum exame?

Nas ruas entre as casas não, mas em estradas sim.

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

Ficar muitas horas a ver televisão.

Ainda há dinheiro para ir a um bom restaurante?

Sim. Mas existem bons restaurantes em que não é necessária uma grande quantia de dinheiro.

Gosta de conduzir? Já soprou no balão?

Sim. Não bebo bebidas alcoólicas, quando sei que vou conduzir.

Já alguma vez teve de mudar o pneu do carro?

Sim, mas pedi ajuda a dois senhores, pois não sei trocar.

Conseguia viver sem telemóvel? Porquê?

Não, ainda mais morando em um País que não é o meu de origem, quando tenho apenas uma tela para matar a saudade de familiares e amigos no Brasil.

Que estação do ano prefere?

Verão, sem dúvida. Sinto-me mais viva, animada, fora que eu amo o facto que o sol só se vai embora depois das 21h00.

Como é que vive a época dos santos populares?

Vivo procurando a melhor festividade para ir.

Prefere carne ou peixe? Porquê?

Prefiro a carne. Como e gosto de alimentos em que o cheiro me agrada. Sempre foi assim desde muito nova e peixe ou qualquer fruto do mar acho o cheiro desagradável, como alguns outros alimentos.

Gosta mais do campo ou da cidade? Porquê?

Gosto mais da cidade, barulho, movimentação, pessoas. Mas passaria um fim-de-semana no campo tranquilamente.

Era capaz de viver sem música?

Não era capaz de viver sem música, de forma alguma. Acredito que a música nos conecta com pessoas, lembranças e sentimentos.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde? Perto de onde mora há algum hospital privado?

Tenho o seguro de saúde dos CTT, que me dá desconto em exames e consultas médicas.

Qual o seu prato preferido de bacalhau?

Não gosto de nenhum tipo de peixe e fruto do mar.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto? Porquê?

Respirar e ver as possibilidades que tenho para contornar a situação, porque gosto de estar no controle.

Gosta de uma boa discussão?

Sim, mas com pontos de vista inteligentes e que vão me fazer pensar se a minha opinião realmente está certa sobre tal assunto que eu achava que tinha conhecimento.

De quantas horas de sono precisa para acordar bem disposta?

Oito horas é o suficiente.

Qual o local que visitou e que mais gostou? Porquê?

Recentemente, visitei Óbidos e fiquei encantada com a cidade, a vila bem colorida, com os comércios todos à vista, pessoas bem educadas e com uma cultura cativante.

Quantos guarda-chuvas costuma perder num Inverno bastante chuvoso?

Nenhum porque não compro, uso capa de chuva e galochas.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem? Porquê?

Caracol. Sei que é algo cultural aqui de Portugal, mas eu acho bem nojento.