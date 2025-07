Paulo Bernardino

O que punha a funcionar na sua terra que não existe?

Uma instalação de apoio náutico junto ao rio Tejo. O potencial turístico da frente ribeirinha não pode ser apenas para servir quem se desloca de carro ou bicicleta. Quem usa embarcações de recreio não tem onde atracar no rio Tejo.

Conseguia viver sem telemóvel?

Impensável nos nossos dias. É uma ferramenta de trabalho. Nunca pode ficar em casa.

Tem a profissão que gostaria de ter?

Sinceramente não sei, só conheço as que tive. Não tenho por hábito invejar o sucesso dos outros.

No Verão caracóis e cerveja, caem bem, ou tem outra sugestão?

Caracóis e caracoletas assadas, com imperial.

Quando viaja prefere que meio de transporte?

Viagens, preferencialmente de carro. Bicicleta só para passeio. Sei andar de bicicleta, tenho carta de mota, mas não conduzo mota há muito tempo.

Num dia de sol o que não dispensa: chapéu ou óculos de sol?

Óculos de sol, sofro de arco senil e os óculos escuros ajudam

Qual o seu destino de férias preferido? Já planeou as deste ano?

Não sou muito de planear férias. Acho que nunca estive mais de uma semana seguida afastado dos negócios. Ainda não planeei as deste ano. Vou aproveitando os fins-de--semana para passear com a família, e o destino é decidido um ou dois dias antes.

Os jovens estão motivados para defender as tradições?

As tradições têm de ser asseguradas e continuadas pelas associações e instituições que servem as populações. Se os jovens estão motivados para o associativismo e para o dever cívico, isso é outra conversa, e não vamos falar de política.

Custa-lhe levantar-se de manhã para trabalhar?

Não me custa nada. No meu dia-a-dia tenho sempre algo mais a fazer e a vida é para ser vivida logo pela manhã.

E de quantas horas de sono precisa para acordar bem disposto?

Segundo os que me são próximos, sou um tipo tendencialmente mal disposto. Vivo mal com a preguiça e estupidez.

As pessoas preocupam-se mais ou menos com a saúde?

Agora está na moda praticar exercício e ir ao ginásio. Mas a melhor prevenção é frequentar ambientes saudáveis e evitar problemas que possam desgastar a saúde.

Alguma vez pediu o livro de reclamações?

Pedi o livro de reclamações por duas vezes. Não valeu de nada. No momento serviu para descarregar a reclamação e seguir em frente.

Era capaz de dar trezentos euros por uns sapatos?

Olhe, essa pergunta tem de ser feita à minha esposa!

Quando está a almoçar ou a jantar com a família ou amigos e há alguém que passa o tempo a consultar o telemóvel, isso incomoda-o?

Incomoda-me e reduz o prazer de me sentar à mesa a jantar, seja com a família seja com amigos.

Quais são os principais problemas na sua área de trabalho? Como acha que podiam ser resolvidos?

Na minha área profissional e no negócio em que investi noto pouco conhecimento por parte das entidades públicas e pouca vontade das mesmas em desenvolver o tema da náutica no concelho de Vila Franca Xira. Não existe uma grua ou uma rampa que possa ser utilizada pela população.

Gosta de ouvir cantar o fado?

Não sou muito adepto do fado.

Os programas de culinária da televisão abrem-lhe o apetite? E dão-lhe vontade de cozinhar?

Gosto muito de comer bem. Comer bem, para mim, significa comer produto de boa qualidade. Não sou muito de ver programas televisão com pessoas a cozinhar. Gosto de ver rubricas com sugestões de espaços a visitar.

Fecha a água enquanto escova os dentes ou enquanto se ensaboa no banho?

Não!!! Tomo banho sempre de chuveiro, barbeio o rosto com água corrente e escovo os dentes sempre com água a correr.

Sabe o nome do seu médico de família? Há quanto tempo não o vê?

Parece mentira o que vou dizer, nunca vou ao médico de família, nem sei quem é. Só me lembro de ir ao centro de saúde por causa das vacinas dos filhos.

Quais são os principais problemas ambientais na sua área de residência e de trabalho?

Evoluímos muito em termos ambientais na zona onde passo grande parte dos meus dias. É só olhar para os registos e imagens do concelho de Vila Franca para ver que estamos muito melhores. Sugestão para ajudar a evoluir mais: maior consciência de que o lixo e os detritos têm de ser encaminhados para o local apropriado.