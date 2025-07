Idalécio Gouveia

Costuma comprar um jornal pelo que vê na primeira página?

Geralmente, não compro jornais, leio no café. E sim, as notícias da primeira página são as mais chamativas.

Já aderiu à moda de correr/caminhar pelas ruas?

Não aderi, penso que seja moda como o padel, mas, no fim, vai tudo ou quase tudo para os restaurantes no fim do dia.

O que punha a funcionar na sua terra que não existe?

Pergunta interessante. Santarém precisa de mais indústria e neste momento 90% do que existe são serviços.

Qual a sua relação com os guarda-chuvas?

Nunca tenho guarda-chuva, perco-os todos.

À mesa, branco ou tinto?

Eu prefiro cerveja em qualquer situação. Não gosto de vinho.

Alguma vez assistiu a uma tourada ao vivo?

Não gosto da tourada, mas adoro uma largada de touros.

Alguma vez pediu o livro de reclamações? Qual o motivo?

Já pedi sim, na MEO, mas deu em nada.

Concorda que os políticos usem o Facebook para responderem aos críticos.

Sim, acho que todos os canais servem para comunicar e responder às críticas da população.

Conseguia viver sem telemóvel?

Não, porque o uso para trabalho.

Costuma assistir a concertos de Verão? Quais os que não perde?

Não gosto de festivais, mas adoro as festinhas das terras.

Custa-lhe levantar-se de manhã para trabalhar?

Nunca me custa levantar para trabalhar. Levanto-me todos os dias pelas 06h30.

Fazem falta mais mulheres na política?

Fazem falta mais pessoas competentes na política, sejam homens ou mulheres.

Gosta de comemorar o seu aniversário? Qual o melhor presente que já recebeu? E o mais divertido?

Gosto de celebrar e o melhor presente é estar com quem mais amo.

E de ouvir os foguetes nas festas populares?

Os foguetes só não gosto de os ouvir quando não me deixam dormir, de resto gosto sempre.

Já apanhou alguma multa de trânsito?

Duas. Uso de telemóvel e estacionamento em local onde não era permitido.

Já visitou alguma praia fluvial da região? Qual?

Já sim, a de Cardigos.

Lembra-se da maior extravagância que fez na sua vida?

Uma viagem a Nova Iorque.

O que gostava de fazer e não faz para não cair no ridículo?

Interessante. Andar nu na rua, por demência ou doença psicológica, era algo que não gostava de fazer.

O voto devia ser obrigatório?

Sim, o voto devia ser obrigatório, porque a malta não sabe o que é não ter o direito de votar.

Qual a personagem histórica que mais despreza?

Hitler, sem sombra de dúvida.

Qual a sua actividade preferida?

Trabalhar a sério.

Qual a tradição que nunca podemos deixar morrer?

Touradas e festas populares.

Qual é o seu maior defeito?

Sou muito teimoso, não o consigo evitar.

Quantos verdadeiros amigos acha que tem?

No máximo uns 10.

Que estação do ano prefere?

Adoro a Primavera, as temperaturas são mais amenas.

Sabe andar de bicicleta e de mota?

Sim, sei andar mas detesto motas. Tive um grande amigo meu que morreu de acidente.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional?

Não, só não podemos deixar os Anjos cantá-lo.

Tem algum familiar internado num lar de terceira idade? E consegue arranjar tempo para o visitar regularmente?

Graças a Deus, não tenho.

Tem alguma superstição, ou hábito regular?

Não.

Usa agenda para planear o seu dia-a-dia?

Agenda, sim, sem dúvida dá imenso jeito, mas online e alguma memória.