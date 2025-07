Carlos Samora

A quem é que colocava a “cabeça no cepo”, metaforicamente falando?

Aos políticos “corruptos”, porque traem a confiança de quem os elege.

Costuma comprar um jornal pelo que vê na primeira página?

Não costumo. Muitas das notícias que aparecem estão “distorcidas”. Eu sei o que digo porque senti isso na pele.

Qual é a pior coisa que lhe podem fazer?

A pior coisa que me podem fazer é traírem a minha confiança e mentirem-me.

A instalação de câmaras de vídeo é uma boa maneira de combater a criminalidade?

A instalação de câmaras de vídeo ajuda mas não resolve o problema.

A que prato não resiste?

Um prato a que não resisto é a um bom cozido à portuguesa e polvo, sendo a minha preferência à lagareiro.

Alguma vez sentiu orgulho em ser cidadão europeu?

Não. Sou e serei sempre português.

Como gostaria de ser recordado?

Gostaria de ser recordado como um bom chefe de família e amigo do meu amigo. Para os meus filhos e os meus netos(as) se sentirem orgulhosos dos ensinamentos que lhes passei e que herdei dos meus pais e avós.

Costuma assistir a concertos de Verão? Quais os que não perde?

Não costumo assistir a concertos de Verão.

Costuma praticar exercício físico? Em casa ou no ginásio?

Costumo praticar exercício físico, sempre que possível ao ar livre.

De quantas horas de sono precisa para acordar bem disposto?

Por norma acordo sempre bem disposto, embora raramente durma mais de 5 horas.

Deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer?

Deitar cedo na minha profissão não é possível, mas levantar cedo (5h30) é todos os dias, excepto às segundas-feiras.

Em quantas localidades viveu até agora? Porquê? Foi bom ou mau?

Já vivi em quatro localidades diferentes até agora. Nasci em Lisboa, cresci na Amadora, passei pelo Cacém e vou “acabar” em Santa Cruz/Torres Vedras. A vida assim se proporcionou e fui feliz em todas elas.

Este ano tem sido um bom ano para si?

Tem sido um bom ano, desde que eu e os meus tenhamos saúde e estabilidade profissional, já fico contente. Devido ao que acontece no mundo não se espera que o próximo seja um ano fácil, mas vamos pensar positivo e acreditar que tudo vai correr pelo melhor.

Existe algum animal que gostasse de ter e não pode?

Gostava de voltar a ter cavalos mas o tempo disponível é curto.

Já lhe aconteceu segurar uma porta para alguém passar, por exemplo, e a pessoa passar sem olhar para si nem lhe agradecer? O que fez? Disse-lhe alguma coisa?

Já me aconteceu mais do que uma vez. Normalmente digo eu ‘Obrigado’.

Já visitou algum museu da região? Qual?

Sim, já visitei. Sempre que posso, levo os meus a visitar museus por onde passamos.

O ensino do fandango devia ser obrigatório nas escolas ribatejanas?

Com a carga horária que as crianças já têm, acho incomportável.

O que é que punha a funcionar na sua terra que não existe?

Melhores transportes públicos e acessibilidades para todos.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

As qualidades que mais aprecio numa pessoa são a sinceridade e a amizade.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Não tenho nenhum, já sou calmo por natureza.

Quando andava na escola gostava mais de português ou de matemática?

Quando andava na escola, sem dúvida que gostava mais de matemática.

Quando está a almoçar ou a jantar com a família ou amigos e há alguém que passa o tempo a consultar o telemóvel, isso incomoda-o?

Costumava incomodar-me, mas já me habituei.

Quantos cafés bebe por dia? E porque os bebe?

Nunca bebo menos de 6 cafés por dia, sem açúcar. Depois de ter feito a minha primeira cirurgia vascular foi-me aconselhado, embora já o fizesse antes.

Sabe andar de bicicleta e de mota?

Sei andar de bicicleta e de mota.

Se vir alguém deitar lixo para o chão diz-lhe alguma coisa? Que resposta costuma receber?

Quando vejo alguém deitar lixo para o chão não costumo dizer-lhes nada.

Tem a profissão que gostaria de ter?

Sim, tenho. Sempre gostei de cozinhar e de conviver com pessoas e consigo conciliar as duas coisas.

Tem alguma tatuagem ou já pensou em fazer uma?

Não tenho nenhuma tatuagem nem penso fazer.

Tenta aproveitar as promoções dos supermercados ou não liga e compra o que precisa?

Sempre que possível aproveito, mas com cuidado, porque por vezes são promoções enganosas.