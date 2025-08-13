Lisete Andrade
Directora financeira da TVM - Tintas, Vernizes e Máquinas, Lda. | Perofilho, Santarém
Gosta de grandes reuniões familiares?
Sim, adoro! É sempre bom rever toda a gente e partilhar histórias.
Alguma vez assistiu a uma tourada ao vivo? O que achou?
Sim, uma vez. Impressionante, mas não é para mim.
O Facebook e as outras redes sociais melhoraram a sua vida?
Ajudam a manter o contacto com amigos e família, mas tento não exagerar. As redes sociais não substituem o convívio presencial.
Existe algum animal que gostasse de ter e não pode? Porquê?
Não, já estou muito bem acompanhada! Tenho dois cães, uma gata e um cágado.
O Mundo vai ter que falar mandarim ou os chineses é que vão passar a falar inglês?
O inglês continua a ser universal, apesar do mandarim estar a ganhar força.
Alguma vez escreveu um poema? Era dedicado a alguém?
Nunca escrevi. Escrever poesia não é o meu forte.
As pessoas preocupam-se mais ou menos com a saúde? Fazem prevenção?
As pessoas estão mais atentas, mas muitas só reagem quando o corpo dá sinal.
Como é um dia bem passado?
Sol, boa companhia, uma caminhada e um jantar tranquilo ao fim do dia.
Costuma assistir a concertos de Verão? Quais os que não perde?
Sim, sempre que posso. Gosto de percorrer os concertos das festas das aldeias. E não perco as Festas da minha aldeia, no segundo fim-de-semana de Junho.
É adepta de algum clube? Qual foi a maior "loucura" que fez pelo seu clube?
Sou do Sporting, mas nada de fanatismos.
É capaz de cantar um fado do princípio ao fim? Qual?
Acho que não, não tenho essa coragem nem voz para isso!
Em sua casa já se faz a separação do lixo?
Sim, em casa já se separa o lixo, um hábito que as minhas filhas introduziram há anos.
Era capaz de viver sem música?
Nem pensar! Música é alegria.
Estamos na era do digital, acha que facilita a vida das pessoas o facto de estarmos “sempre ligados e contactáveis”? Porquê?
Facilita, mas também cansa. É preciso saber desligar.
Gosta de comemorar o seu aniversário? Qual o melhor presente que já recebeu? E o mais divertido?
Gosto, sim! O melhor presente foi uma escapadinha com o meu marido, e o mais divertido foi um jantar surpresa com todos os meus amigos.
Gosta mais do campo ou da cidade?
Gosto mais do campo, pelo sossego e simplicidade.
Já visitou alguma praia fluvial da região?
Sim, a de Constância. Muito bonita e bem cuidada.
O ensino do fandango devia ser obrigatório nas escolas ribatejanas?
Sim! É cultura e identidade da região.
O que lhe provoca um sono irresistível?
Beber um copo de vinho ao jantar ajuda-me a relaxar e, muitas vezes, provoca-me um sono irresistível.
Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje?
Foi ao México, com amigos. Foi uma experiência inesquecível cheia de diversão e boa companhia.
Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?
Tripas. Simplesmente não consigo!
Qual o objecto que nunca fica em casa?
O telemóvel, claro!
Quem gostava de convidar para lanchar? Porquê?
As minhas irmãs, sem dúvida! Sempre que nos juntamos é uma verdadeira galhofa.
Sabe andar de bicicleta e de mota?
De bicicleta, sim! De mota... sou mais de ir à pendura.
Sabe cozinhar ou prefere apreciar a comida no prato? Qual é a sua especialidade?
Gosto de apreciar um bom prato caseiro.
Se lhe saísse o Euromilhões qual era a primeira coisa que fazia?
Era garantir o futuro da família e depois disso, talvez uma grande viagem para celebrar!
Tem alguma superstição, ou hábito regular?
Sim, tenho! Nunca sacudo a toalha de mesa para a rua, dizem que é deitar o dinheiro fora!