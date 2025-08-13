Lisete Andrade

Gosta de grandes reuniões familiares?

Sim, adoro! É sempre bom rever toda a gente e partilhar histórias.

Alguma vez assistiu a uma tourada ao vivo? O que achou?

Sim, uma vez. Impressionante, mas não é para mim.

O Facebook e as outras redes sociais melhoraram a sua vida?

Ajudam a manter o contacto com amigos e família, mas tento não exagerar. As redes sociais não substituem o convívio presencial.

Existe algum animal que gostasse de ter e não pode? Porquê?

Não, já estou muito bem acompanhada! Tenho dois cães, uma gata e um cágado.

O Mundo vai ter que falar mandarim ou os chineses é que vão passar a falar inglês?

O inglês continua a ser universal, apesar do mandarim estar a ganhar força.

Alguma vez escreveu um poema? Era dedicado a alguém?

Nunca escrevi. Escrever poesia não é o meu forte.

As pessoas preocupam-se mais ou menos com a saúde? Fazem prevenção?

As pessoas estão mais atentas, mas muitas só reagem quando o corpo dá sinal.

Como é um dia bem passado?

Sol, boa companhia, uma caminhada e um jantar tranquilo ao fim do dia.

Costuma assistir a concertos de Verão? Quais os que não perde?

Sim, sempre que posso. Gosto de percorrer os concertos das festas das aldeias. E não perco as Festas da minha aldeia, no segundo fim-de-semana de Junho.

É adepta de algum clube? Qual foi a maior "loucura" que fez pelo seu clube?

Sou do Sporting, mas nada de fanatismos.

É capaz de cantar um fado do princípio ao fim? Qual?

Acho que não, não tenho essa coragem nem voz para isso!

Em sua casa já se faz a separação do lixo?

Sim, em casa já se separa o lixo, um hábito que as minhas filhas introduziram há anos.

Era capaz de viver sem música?

Nem pensar! Música é alegria.

Estamos na era do digital, acha que facilita a vida das pessoas o facto de estarmos “sempre ligados e contactáveis”? Porquê?

Facilita, mas também cansa. É preciso saber desligar.

Gosta de comemorar o seu aniversário? Qual o melhor presente que já recebeu? E o mais divertido?

Gosto, sim! O melhor presente foi uma escapadinha com o meu marido, e o mais divertido foi um jantar surpresa com todos os meus amigos.

Gosta mais do campo ou da cidade?

Gosto mais do campo, pelo sossego e simplicidade.

Já visitou alguma praia fluvial da região?

Sim, a de Constância. Muito bonita e bem cuidada.

O ensino do fandango devia ser obrigatório nas escolas ribatejanas?

Sim! É cultura e identidade da região.

O que lhe provoca um sono irresistível?

Beber um copo de vinho ao jantar ajuda-me a relaxar e, muitas vezes, provoca-me um sono irresistível.

Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje?

Foi ao México, com amigos. Foi uma experiência inesquecível cheia de diversão e boa companhia.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Tripas. Simplesmente não consigo!

Qual o objecto que nunca fica em casa?

O telemóvel, claro!

Quem gostava de convidar para lanchar? Porquê?

As minhas irmãs, sem dúvida! Sempre que nos juntamos é uma verdadeira galhofa.

Sabe andar de bicicleta e de mota?

De bicicleta, sim! De mota... sou mais de ir à pendura.

Sabe cozinhar ou prefere apreciar a comida no prato? Qual é a sua especialidade?

Gosto de apreciar um bom prato caseiro.

Se lhe saísse o Euromilhões qual era a primeira coisa que fazia?

Era garantir o futuro da família e depois disso, talvez uma grande viagem para celebrar!

Tem alguma superstição, ou hábito regular?

Sim, tenho! Nunca sacudo a toalha de mesa para a rua, dizem que é deitar o dinheiro fora!