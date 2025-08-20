Cláudio Lotra

Sabe algum refrão de uma cantiga do Quim Barreiros?

Toda a gente conhece de cor os refrões das cantigas do Quim Barreiros.

E é capaz de cantar um fado do princípio ao fim?

Sou muito eclético no gosto musical e gosto também de ouvir fado, mas não é de todo o meu forte.

Consegue perceber tudo o que está escrito num contrato de um seguro ou de um empréstimo bancário, por exemplo? E tenta lê-los, ou limita-se a assinar e a esperar que tudo corra bem?

Tendencialmente, e pelas funções que desempenho, não assino absolutamente nada sem ler. Já lendo corremos alguns riscos, se não o fizermos é perigosíssimo.

Sente que seria capaz de ser um bom primeiro-ministro?

Nunca se pode dizer nunca, mas nos tempos que correm é cada vez mais difícil abraçar cargos públicos.

O que sente quando vê pessoas a pagar promessas de joelhos em Fátima?

A devoção e a fé não se explicam, sentem-se. Por isso as suas manifestações, desde que não envolvam terceiros e não sejam contra a vontade da pessoa, têm de ser respeitadas!

A que petisco não resiste?

São vários e é complicado escolher só um. Considero-me um bom garfo e não consigo resistir a uma boa tábua de queijos e enchidos!

Qual o seu prato preferido de bacalhau?

Gosto muito de Bacalhau com Broa, não consigo resistir.

Sabe cozinhar? Qual é a sua especialidade?

Sem falsas modéstias, sei cozinhar bem e aprendi com o meu pai que era um excelente cozinheiro. Mas gosto de estar na cozinha com tempo, o que nos dias que correm é muito difícil. Como especialidades talvez destaque as bochechas de porco estufadas ou o ‘strogonoff’, que é o preferido dos meus filhos.

Quem gostava de convidar para lanchar? Porquê?

Há várias pessoas que gostaria de sentar à minha mesa, mas no imediato talvez convidasse o candidato presidencial António José Seguro.

Que estação do ano prefere?

Verão, sem qualquer dúvida. Dar-me-ia lindamente a viver num país tropical!

Se pudesse ter um super poder qual escolheria?

O da ubiquidade. Assim poderia fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

Honestidade, coragem e seriedade.

Já foi vítima de alguma burla? O que fez?

Eu não, mas familiares próximos sim e foi apresentada formalmente queixa às autoridades.

Conseguia viver sem telemóvel? Porquê?

Desabituámo-nos de viver sem telemóvel. Acho até que éramos mais felizes sem ele, mas nos tempos que correm tornou-se uma ferramenta de trabalho indispensável.

Quais as personagens históricas que mais despreza?

Todas as que praticaram crimes horríveis contra a humanidade. É preciso relembrar a História para que não se cometam os mesmos erros.

Frequenta as festas populares de Verão?

Já fui mais de festas. Agora vou à grande maioria, por exigência das funções.

Do que sente mais saudades?

Das conversas de fim de dia com o meu pai, que era sem dúvidas o meu principal confidente e conselheiro.

Quem lhe contava histórias quando era criança?

Adorava as histórias contadas pela minha avó materna.

Gosta de grandes reuniões familiares?

Sim, o facto de ter uma família grande também ajuda.

Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje?

Quando acompanhado pela minha mulher e pelos meus filhos, todas as viagens são boas.

Gosta mais de liderar ou ser liderado?

Liderar é sempre um desafio permanente, porque as equipas são sempre muito dinâmicas, mas também é muito desgastante. Por vezes sabe bem não ter essa responsabilidade.

Era capaz de viver sem música?

Não. Um pouco de música é fundamental na nossa vida.

Existe algum animal que gostasse de ter e não pode?

Gostaria de ter um cão. Mas como resido num apartamento e gosto de cães de grande porte, não é possível.

Tem alguma superstição, ou hábito regular?

Não me considero supersticioso, mas não gosto de ver guarda-chuvas abertos dentro de casa.

Ler jornais é saber mais?

Toda a informação, desde que fidedigna, é essencial à vida em sociedade. E a cultura geral nunca é demais.

Fazem falta mais mulheres na política?

As mulheres têm um sentido prático mais apurado, por isso sim, fazem falta.

O que significa a expressão ‘Gozar a vida’?

Aproveitar para estar com os nossos, família e amigos, enquanto por cá andamos. A vida é muito curta!