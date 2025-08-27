Carlos Patrício

Do que é que sente mais saudades?

Sinto saudades da minha infância, além dos tempos serem outros, era tudo mais simples.

A beleza é fundamental?

A beleza, para mim, é algo muito secundário, porque nem sempre mostra como as coisas ou pessoas são.

Já alguma vez teve de mudar um pneu do carro?

Sim, várias vezes.

Quando está a almoçar ou a jantar com a família ou amigos e alguém passa o tempo a consultar o telemóvel, isso incomoda-o?

Não, é uma coisa que nem sequer ligo. Hoje em dia, acaba por ser tão habitual as pessoas fazerem isso que acaba por não me incomodar.

A que petisco não resiste?

Gosto de várias coisas, mas nada a que não consiga resistir.

Alguma vez escreveu um poema? Era dedicado a alguém?

Não tenho jeito nem criatividade para escrever.

É aficionado? O que o fascina ou detesta nas festas com toiros?

Esse tipo de festas não me dizem nada e nunca fui a nenhuma.

Verão é tempo de festas populares. Quais as festas a que não falta?

Não tenho nenhuma que goste ao ponto de fazer questão de estar lá todos os anos. Vou indo a uma e a outra, consoante a disponibilidade

Já aderiu à moda de correr/caminhar pelas ruas?

Nunca pensei em aderir. Acho que quem o faz está num bom caminho, porque é importante cuidarmos de nós mesmos. Já se vê mais gente a praticar esse tipo de coisas e acho que estão a tentar um estilo de vida mais saudável.

É adepto de algum clube? Qual foi a maior «loucura» que fez pelo seu clube?

Sou sportinguista, mas nunca fiz nenhuma loucura pelo meu clube.

Se vir alguém deitar lixo para o chão diz-lhe alguma coisa? Que resposta costuma receber?

Sim, porque há que ter respeito pelos outros e por quem anda a fazer a recolha. A resposta que já ouvi uma vez foi: “É para isso que eles são pagos!”

Como é um dia bem passado?

Um dia bem passado. É dar um passeio com a minha namorada, coisa simples mas que tem um enorme valor para mim.

Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje? Porquê?

Não me lembro de nenhuma em especial.

Em quantas localidades viveu até agora, desde que nasceu? Porquê? Foi bom ou mau?

Vivi em três localidades. Barreiro, nascido e criado até aos meus 16 anos, e depois mudei-me para Santarém. Agora vivo em Rio Maior, com a minha namorada. Apesar das várias mudanças foi bom viver em todos estes sítios.

Alguma vez pensou escrever um livro? E se escrevesse um, escrevia sobre que assunto?

Gosto de ler, mas não me vejo a escrever um livro.

Com que idade é que acha que se vai reformar?

Se conseguir trabalhar até idade da reforma, 66 anos, não era mau para poder aproveitar um pouco da vida.

Costuma dar dinheiro a pessoas que pedem na rua?

Sim, às vezes, porque na maioria dos casos as pessoas tiveram realmente azar na vida e perderam tudo e, mesmo fazendo tudo e mais alguma coisa para poderem dar a volta à sua situação, não conseguem.

Quando é que tem ciúmes?

Não tenho razões para ter ciúmes seja qual for a situação.

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

O cansaço extremo, unicamente.

Este mundo está perdido?

Sim, com tudo o que se tem visto e ouvido a humanidade já perdeu o rumo há muito tempo.

Há alguma coisa pela qual ainda valha a pena lutar até à morte se necessário for?

Sim, a família e amigos ainda valem esse acto extremo.

O respeitinho é muito bonito?

Sempre tive uma boa educação desde pequeno por isso acho que o respeito é muito bonito e fica bem a qualquer pessoa.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

Sinceridade, honestidade e humildade.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Se aconteceu é porque tinha que acontecer e então, mais vale ficar calmo e resolver. Não vale a pena perder a calma. É o que eu penso.

Tem alguma superstição, ou hábito regular?

Acredito no karma; acredito que há coisas que não conseguimos imaginar que existam.

Sabe o nome do seu médico de família? Há quanto tempo não o vê?

Há algum tempo que não vou ao médico de família.

Qual a tradição que nunca podemos deixar morrer?

Não tenho nenhuma de que goste mais, para mim são dias iguais aos outros.

Se tivesse que escolher um presente para oferecer à sua terra o que escolhia?

Essa é difícil, mas pediria estabilidade e prosperidade.