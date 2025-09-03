Marta Silva

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Não sou fã de muitos alimentos, mas acho que, pelo preço certo, conseguia experimentar qualquer coisa.



Sabe cozinhar?

O meu namorado diz que sim.



Qual o seu prato preferido de bacalhau?

Tenho dois, bacalhau à Brás e bacalhau assado na brasa, com muito azeite e um bom pão.



Costuma dar a vez a pessoas mais idosas na fila do supermercado?

Costumo dar a vez a todas as pessoas que necessitem, quer sejam do grupo prioritário quer não.



Costuma apostar na raspadinha?

Tenho dias em que arrisco, mas não costumo ter sorte, por isso facilmente perco a ideia.



Usa agenda para planear o seu dia-a-dia?

Uso agenda para planear a minha vida, no geral, mas no dia-a-dia gosto de fazer listas em papel e riscar conforme for completando a tarefa.



Que estação do ano prefere?

Esforço-me para gostar de todas as estações, mas as minhas preferidas são o Outono e Inverno.



Alguma vez deu sangue?

Já dei sangue algumas vezes mas não sou uma dadora regular.



Conseguia viver sem telemóvel?

Em termos de comunicação é essencial, mas em termos de entretenimento não tinha problema nenhum, tenho diversas actividades que me mantêm ocupada e entretida.



Tem conta em alguma rede social?

Sou adepta e uso diariamente o Instagram e YouTube. Acho que como tantas outras ferramentas que existem, pode ter muitos benefícios, mas também muitos perigos. Passa pela forma como as pessoas as utilizam e se deixam influenciar.



Costuma fazer habitualmente a separação dos lixos domésticos?

Tento ter sempre esse cuidado, e outros. Acho importante, tentarmos fazer o que podemos pelo planeta. Sei que não vou mudar o mundo, mas se todos fizermos a nossa parte conseguimos fazer alguma diferença.



Já visitou alguma praia fluvial da região?

Gosto muito da zona do rio Zêzere. É muito bom ter um cantinho tão bonito tão perto de nós.



Gosta mais do campo ou da cidade?

Gosto de ambos. O ideal é um equilíbrio entre os dois. Gosto muito de viver num espaço calmo e sossegado que me permite estar em contacto com a natureza e animais, mas não dispenso a vida citadina, porque me dá acesso a uma grande variedade de comércio e lazer.



Qual foi a melhor viagem, ou passeio, que fez até hoje?

Adoro a época natalícia e o ano passado tive a oportunidade de visitar Nova Iorque em Dezembro. Ver a clássica árvore de Natal da Rockefeller Center foi qualquer coisa de especial, depois de tantos anos a vê-la no ecrã em tantos filmes memoráveis da época.



Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde?

Tenho seguro de saúde e tenho beneficiado dele. Existe um hospital privado a cerca de 12 minutos de onde moro.



Quais as datas importantes que costuma celebrar?

Celebro o aniversário de todas as pessoas que me são mais próximas, e tenho um gosto especial pelo Natal.



E gosta de comemorar o seu aniversário?

Fico sempre grata por mais um ano, mas gosto mais de celebrar os aniversários das pessoas de que mais gosto.



Se voltasse a ter 15 anos, o que fazia?

Comprava Bitcoin.



A que distância de sua casa fica o seu trabalho? Tem que usar carro para lá chegar? Sem carro podia ter o mesmo emprego?

A minha casa fica a cerca de 25 minutos do trabalho, e não tenho uma maneira fácil de lá chegar a não ser de carro. O meu emprego necessita de presença física, por isso sem carro não poderia executá-lo.



Costuma comprar um jornal pelo que vê na primeira página?

Sou uma pessoa muito visual e confesso que a primeira impressão das primeiras páginas influencia-me.



Era capaz de viver sem música?

Seria uma vida desagradável. A música influencia muito a minha disposição e acompanha os meus diferentes estados de espírito.



Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Depende um pouco do imprevisto, existem uns mais difíceis do que outros, mas no geral começo por respirar com calma.



Alguma vez pediu um livro de reclamações?

Felizmente nunca me encontrei numa situação em que fosse necessário.



Alguma vez teve de mudar um pneu?

Por acaso nunca precisei, mas gosto de pensar que conseguia desenrascar-me.



A que petisco não resiste?

Qualquer petisco servido na Grainha & CO acompanhado de um bom vinho.