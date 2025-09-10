Hugo Vieira

Do que sente mais saudades? Porquê?

Sinto saudades do meu tempo de estudante. Naquela altura não tinha as dores de cabeça que tenho actualmente.

A beleza é fundamental?

Politicamente falando, o que conta é o interior, mas, quer queiramos quer não, o primeiro impacto é o exterior.

Já alguma vez teve de mudar o pneu do carro?

Sim, mais do que uma vez. E sem problema nenhum.

Quando está a almoçar ou a jantar com a família ou amigos e há alguém que passa o tempo a consultar o telemóvel, isso incomoda-o?

Sim, incomoda-me, porque não acho correcto. Se estamos em convívio, acho que é uma falta de respeito.

A que petisco não resiste? Porquê?

Tenho vários, porque gosto de muita coisa, mas assim de repente talvez uma bela cataplana de peixe, porque gosto especialmente de peixe.

Alguma vez escreveu um poema? Era dedicado a alguém?

Não, nem penso em tal.

É aficionado? O que o fascina/detesta nesta festa?

Nem por isso. Gosto das pegas, mas de resto não. Passava bem sem esse tipo de festa.

Verão é tempo de festas populares. Quais as festas a que não falta?

Não há nenhuma em especial que não falte. Posso ir com amigos a uma ou outra apenas para o convívio.

É adepto de algum clube? Qual foi a maior «loucura» que fez pelo seu clube?

O meu clube é o Benfica, mas nunca fiz nenhuma loucura, não sou fanático.

Se vir alguém deitar lixo para o chão diz-lhe alguma coisa? Que resposta costuma receber?

Se vir alguém a fazer isso posso sempre chamar-lhe porco, mas o problema é que a maior parte das pessoas até fingiria não ouvir.

Como é um dia bem passado?

Depende da altura, mas talvez os melhores dias sejam durante as férias, sem preocupação e sem stress, com amigos no convívio.

Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje? Porquê?

A minha melhor viagem foi a Ibiza, com a minha esposa, e um dia ainda lá irei voltar.

Em quantas localidades viveu até agora, desde que nasceu? Porquê? Foi bom ou mau?

Vivi em Tremês quando era mais pequeno, mas a maior parte da vida foi em Santarém. Gosto muito da minha cidade, faltam algumas coisas na mesma, mas seja onde for que estivermos faltará sempre alguma coisa.

Se pudesse encarnar uma personagem por um dia, qual escolheria? Porquê?

Se pudesse encarnar uma personagem talvez o Putin, para acabar com a guerra de uma vez.

Com que idade é que acha que se vai reformar? Porquê?

Não faço a mínima ideia quando me vou reformar, porque trabalho por conta própria, mas desejo que aos 65 já não esteja a trabalhar.

Costuma dar dinheiro a pessoas que pedem na rua? Porquê?

Sinceramente depende do aspecto, mas normalmente sim.

O que lhe provoca um sono irresistível?

Como a idade não perdoa, talvez algumas vezes a ver televisão, mas outras também tem a ver com o cansaço.

Este mundo está perdido?

No geral parece que sim, mas cabe a cada um de nós ajudar. Os antigos já diziam que o mundo estava perdido e agora percebo porquê.

Há alguma coisa pela qual ainda valha a pena lutar até à morte, se necessário for?

No meio do caos, às vezes podemos perder a vida. Por exemplo: agora nos incêndios, se tivesse um à porta do meu negócio, faria de tudo para proteger os nossos bens.

O respeitinho é muito bonito?

É muito bonito e necessário.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

As qualidades que mais aprecio são ser sincero, amigo do seu amigo e ser responsável.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto? Porquê?

Sou uma pessoa calma por natureza, mas se estiver mais enervado respiro fundo e paro para pensar antes de falar.

Tem alguma superstição ou hábito regular?

Não, não acredito em superstições.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional?

Não faço questão, não faz sentido algum.

Concorda que os políticos usem o Facebook para responderem aos críticos?

Não vejo por que não, é uma rede social para todos. Não me incomoda nada.

Sabe o nome do seu médico de família? Há quanto tempo não o vê?

Sei o da minha antiga médica e agora tenho uma nova, e também sei o nome. A minha última consulta foi há um ano.

Alguma vez deu sangue? Porquê?

Sim, já dei, mas não sou dador.