Luís Garriapa

Já alguma vez teve de mudar o pneu do carro?

Sim, já mudei várias vezes e sem qualquer tipo de problema.

A que petisco não resiste? Porquê?

Na realidade não tenho nada a que não resista. A única coisa talvez seja a torta de laranja.

É adepto das Color Run? O que o atrai nestas iniciativas?

Não, é algo que não me interessa.

Que conselho daria ao primeiro-ministro? Porquê?

O conselho que lhe daria é: primeiro os portugueses. Portugal não está bem. Os políticos vêm para a televisão dizer que está tudo bem e não está. Deviam olhar para os nossos idosos, para as más reformas, maus ordenados. Muitas vezes parecemos um país de terceiro mundo. Concordo que venham pessoas de outros países para cá trabalhar, mas estou a ver o futuro dos nossos filhos e do nosso país em risco.

O que o leva a fazer “zapping” na televisão? Porquê?

Faço zapping para não ver a publicidade, porque somos completamente bombardeados.

Conseguia viver sem telemóvel? Porquê?

Sim, conseguia. Nasci sem telemóvel, vivi grande parte da vida sem telemóvel. Ainda sou da época dos bips.

Do que sente mais saudades? Porquê?

Tenho saudades da minha infância. Tive uma infância que agora já não se tem. Tive amigos verdadeiros, amigos de jogar à bola, jogar à apanhada. Agora não há interacção social.

Era capaz de viver sem música?

Sim, era capaz. Embora sentisse falta, mas era capaz.

Alguma vez deu sangue?

Sim, já dei sangue várias vezes, sou dador.

Qual foi a sua maior extravagância?

Não tenho nenhuma extravagância. Não nasci habituado a gastar, sou controlado.

Qual a sua actividade preferida?

A minha actividade preferida é estar com a minha família.

Alguma vez pediu o livro de reclamações?

Sim, já pedi. Num hotel onde estava e me apareceu uma barata gigante no quarto.

Já fez alguma viagem de férias a um país estrangeiro? Qual foi? Qual vai ser a próxima? Porquê?

Sim, já fiz várias, e a que gostei mais foi ao Brasil. A próxima será Londres ou Nova Iorque, mas aposto mais em Nova Iorque, porque prometi ao meu filho que se ele entrasse na universidade o levava a Nova Iorque.

Costuma fazer exercício físico? Em casa ou no ginásio?

Faço menos exercício do que gostava. Ocasionalmente, é ao fim-de-semana com a minha esposa no ginásio.

Ainda tem tempo para tomar o pequeno-almoço em casa ou toma-o no café ao pé do emprego?

Tomo sempre o pequeno-almoço em casa, sempre fui habituado assim.

Já visitou algum museu da região? Qual?

Sim, já visitei o Museu dos Patudos em Alpiarça.

Costuma utilizar auto-estradas mesmo tendo estradas alternativas? Porquê?

Não. Costumo usar as estradas alternativas. Se tenho tempo para quê usar as auto-estradas?

Costuma comprar um jornal pelo que vê na primeira página? Porquê?

Normalmente compro o jornal ou revista na altura de férias, na praia, para estar entretido.

À mesa, branco ou tinto? Porquê? Com que vinho acompanha comida?

Bebo sempre vinho branco seja com o que for, porque não gosto de tinto.

Era capaz de se tornar vegetariano? Porquê?

Não me conseguia tornar vegetariano, porque acho que o corpo humano precisa de tudo um pouco. Não sou de modas.

Se pudesse ter um superpoder qual escolheria? Porquê?

Se pudesse ter um superpoder escolhia voar, porque deve ser uma sensação de liberdade incrível.

Nas férias prefere praia, campo ou neve? Porquê? Já planeou as suas férias este ano? Qual o destino escolhido?

Nas férias prefiro praia, sem dúvida. Não planeei nada para este ano porque não vou ter férias, mas a minha esposa vai com o nosso filho para o Algarve.

Quem lhe contava histórias quando era criança?

Ninguém me contou histórias, mas eu contei ao meu filho.

Existe algum animal que gostasse de ter e não pode? Porquê?

Gostava de ter um cavalo, mas acho que os cavalos devem andar em liberdade.

Tem alguma superstição ou hábito regular?

Aquilo que não faço mesmo é passar por baixo de escadas.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

A qualidade que mais aprecio é a honestidade, que é o que falta muito hoje em dia.

